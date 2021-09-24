«Абсолютно корректно»: в ЦИК оценили итоги онлайн-голосования на выборах

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) абсолютно корректно были отражены в протоколах во всех семи регионах. Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев. По его словам, система будет использоваться в дальнейшем, так как «востребована основной электоральной группой».

«Абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ – и использующих платформу дистанционного голосования федеральную, и использующих московскую платформу дистанционного электронного голосования», – сказал он.

По данным ЦИК, в зоне использования ДЭГ проходило шестьсот с лишним избирательных кампаний разного уровня. «1,7 тысячи избирательных бюллетеней выдавалось в электронном виде. И эти кампании затрагивали не только Госдуму. Мы научили систему электронного голосования давать возможность голосовать избирателям, у которых выборы идут в муниципальных округах», – отметил Булаев.

По его словам, ответ на вопрос о дальнейшем использовании ДЭГ должна давать не ЦИК, а избиратели, и, судя по количеству участников онлайн-голосования в Москве, система востребована «основной электоральной группой, которая ждет, что же будет дальше». «Ничего подобного в мире в таком объеме не применялось. И мы уверены, что эти цифры, которые войдут в итоговый протокол, отражают волю избирателей, а не волю чиновников», – подчеркнул замглавы ЦИК.

Выборы всех уровней состоялись в России 17-19 сентября. Эксперимент с ДЭГ был организован в Севастополе и Москве, а также Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. В столице после завершения выборов оказалось, что в одномандатных округах кандидаты в Госдуму от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также возникли вопросы к задержке публикации итогов электронного волеизъявления. Накануне кандидаты в депутаты Госдумы от разных партий создали коалиционный комитет «За отмену ДЭГ».

Комментируя скандалы вокруг ДЭГ в Москве, глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что российская столица в перспективе будет переведена общую федеральную платформу для онлайн-голосования.

Москва, Мария Соколова

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