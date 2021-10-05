«Совсем с ума сошли!..» Эксперт оценил планы запретить выдачу кредитов

Планы российских властей наделить Центробанк правом запрещать для отдельных банков выдавать кредиты приведет к ухудшению ситуации в финансовой сфере и экономике в целом. Как считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, такие действия не просто вредны, но и похожи на сумасшествие.

«Ввести законодательное право для ЦБ запрещать выдачу кредитов отдельно взятым банкам. Совсем с ума сошли. Почему ЦБ должен за банки решать. И вообще, запретительная логика, которая у нас во многих сферах начинает превалировать, для кредитного рынка она губительна, вредна и для экономики в целом» – констатировал Тосунян, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его оценке, надо бояться искусственного сдерживания кредитования, которое является главным драйвером развития экономики. «Политика должна быть разумная, на развитие ориентированная, а не на задавление инфляции за счет сжатия денежной массы, за счет ограничения кредитования, запрета банкам кредитовать», – подчеркнул он.

«Вы лучше думайте о развитии рынка, о поддержке семей и бизнеса, малого и среднего в первую очередь, о конкуренции, которая первая приводит к снижению цены, а не искусственные административные решения, искусственное ограничение цены на какой-то товар. Вот через развитие конкуренции вы будете снижать цену и добиваться роста экономики. У нас, к сожалению, мышление в другом направлении работает пока в больше степени», – заключил Тосунян.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 05.10.21

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