Россию ожидает повышение цен на пиво

Председателя совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман направил письмо главе правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором предупредил о высокой вероятности подорожания пива в 2022 году. По оценке СРП, поводом для роста цен может стать увеличение стоимости на пивоваренный солод и ячмень, а также их дефицит на отечественном рынке.

Бриман обратил внимание, что российские пивовары столкнулись «с беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году». По данным Союза, который представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, в настоящее время закупочная цена на пивоваренный солод на 30-50% выше, чем в январе текущего года, цитирует обращение РИА «Новости».

Среди причин подорожания солода Союз называл неурожай пивоваренного ячменя в Европе и пожары в Турции. «В настоящее время российский ячмень и солод активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен», – отмечается в обращении.

При этом ситуация усугубляется уменьшением общего валового сбора ячменя в России. «На 30 августа 2021 года было собрано 15,9 миллиона тонн ячменя, что почти на 2 миллиона тонн меньше аналогичного показателя прошлого года. В 2021 году площади сева ячменя сократились на 8,7%. Идет процесс изменения севооборота в пользу сои, рапса, кукурузы, подсолнечника. Эксперты прогнозируют, что урожай ячменя в 2021 году будет ниже запланированных 18 миллионов тонн», – уточнили в Союзе.

«Наблюдаемые резкий рост цен на пивоваренный солод и сокращение посевных площадей и запасов ячменя могут привести к значительному удорожанию пивоваренной продукции, снижению производства пива и, как следствие, сокращению акцизных поступлений в региональные бюджеты РФ», – говорится в письме.

В этой ситуации Союз пивоваров предлагает «в целях обеспечения потребностей российской пивоваренной отрасли в солоде (являющемся одной из главных сырьевых составляющих при производстве пива) и стабилизации цен на пивоваренный ячмень и, следовательно, пиво» ввести экспортные квоты на ячмень и солод с одновременным существенным повышением экспортных пошлин на данную категорию продукции.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.10.21

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