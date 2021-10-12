«Мириться с этим невозможно»: фракция КПРФ в Госдуме настаивает на создании парламентской комиссии по итогам выборов

Фракция КПРФ в Госдуме настаивает на создании парламентской комиссии по итогам сентябрьских выборов, чтобы исследовать и оценить все допущенные нарушения, в том числе в ходе онлайн-голосования. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил депутат от компартии Дмитрий Новиков, выступая сегодня на организационном заседании нижней палаты парламента восьмого созыва.

По его словам, трехдневные выборы, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и массовое голосование на дому создают возможности для фальсификации итогов волеизъявления россиян.

Депутат также обратил внимание на итоги выборов в столичных одномандатных округах, в которых шесть представителей КПРФ уверенно побеждали по результатам традиционного голосования, а после данных ДЭГ – ни один их них не прошел в Госдуму.

«Дистант, трехдневка, массовое надомничество у граждан выборы отнимают. Мириться с этим невозможно. На справедливое возмущение система, власть ответили задержаниями от Хабаровска до Москвы. Фракция КПРФ настаивает, Госдума не вправе уклоняться от рассмотрения этих фактов. Необходимо безотлагательно создать комиссию, исследовать и оценить все нарушения, заслушать руководство ЦИК и силовых ведомств. Отдельно рассмотреть проблему ДЭГ. Отношение к этим вопросам – лучшая для всех проверка на готовность к диалогу. Власть не шла на него до выборов, предпочитая лом большинства, конституционного большинства, не шла в ходе выборов… Пора наконец принимать меры», – подчеркнул Новиков.

Вместе с тем парламентарий отметил неадекватную реакцию властей на публичные выступления с несогласием с официальными итогам выборов. «То, что вы называете митингами, проходило в форме встреч наших депутатов с гражданами. Если вы хотите запретить еще и встречи депутатов с гражданами, то вы что тогда оставляете людям, что вы оставляете гражданам для выражения их свобод? Свободы слова, свободы собраний, свободы шествий и всего остального. Эти свободы были подняты на щит не социалистическими революциями, а еще буржуазными. Это стало ценностями всего мира», – подытожил депутат.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 12.10.21

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