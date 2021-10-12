В правительстве РФ пересчитали прогноз по инфляции: будет заметно выше, чем ожидалось

Министерство экономического развития РФ резко повысило прогноз по инфляции в 2021 году. В ведомстве ожидают, что уровень повышения цен составит не 5,8%, а 7,4%. Как сообщил глава минэка Максим Решетников, основной вклад вносит продовольственная инфляция.

«События, которые происходят на внешних и внутренних рынках продовольствия и товаров, привели нас к необходимости скорректировать оценку инфляции на конец года», – сказал Решетников, слова которого цитирует «Прайм».

При этом министр назвал два основных фактора роста инфляции – удорожание плодовоовощной продукции и ускорение повышения стоимости на мясную продукцию.

«Учитывая эти факторы, скорректировали оценку инфляции на конец года на 1,6 п.п. вверх – до 7,4%. Около 90% (или 1,4 п.п.) отклонения объясняется продовольственными ценами (еще 0,2 п.п. приходится на непродовольственные товары)», – уточнил он.

Решетников также подчеркнул, что прогноз Минэкономразвития на 2022-2024 годы, в том числе по инфляции в 4% и другим бюджетообразующим параметрам, остается без изменений. «В 2022 году на конец года прогнозируем инфляцию 4% – возвращение к целевому уровню», – сказал он.

Как ранее сообщал «Новый День», по итогам августа Росстат оценил годовую инфляцию на уровне 6,68%, по итогам сентября – 7,4%.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.10.21

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