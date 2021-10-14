«Цинично и нахально»: Миронов обвинил кабинет министров и лично Силуанова в нарушении Конституции РФ

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов обвинил правительство и министра финансов РФ Антона Силуанова в нарушении Основного закона страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик сообщил, что рассказал о ситуации главе государства Владимиру Путину.

По словам Миронова речь идет о проблеме индексации пенсий работающих пенсионеров, которую отняли «цинично и нахально». «Обсудили индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Хочу обратить внимание, уже законодательные собрания регионов, где большинство всегда за «Единой Россией», вносят такие инициативы. В частности, в Госдуме находится такая инициатива от Ненецкого автономного округа и от города-героя Севастополя», – отметил он.

При этом лидер «эсеров» подчеркнул, что на все инициативы получено отрицательное заключение правительства РФ. «Правительство говорит, что, во-первых, нужно указать источник средств… Слушайте, господа, а вы сейчас вносите бюджет на 22 год. Профицит бюджета 1,3 миллиона рублей. Не хотите ли оттуда деньги взять на то, что положено? А вторая причина, потому что изыскивают дополнительные расходы на новые платежи. Ничего себе новые! Отняли индексацию пенсий, нахально и цинично. Это, кстати, очень характерный подчерк нынешнего министра финансов господина Силуанова. Поэтому я эту тему затронул (в разговоре с президентом РФ). И мы так не оставим, потому что напомню, что по поправке именно нашей фракции теперь это норма Конституции – об обязательной индексации пений не реже одного раза в год», – заключил Миронов.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году. Правительство РФ объяснило этот шаг необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда, причем в кабмине заявляли, что трудоустроенные пенсионеры получают больший доход, чем неработающие. Занимавший тогда должность премьер-министра лидер «Единой России» Дмитрий Медведев отмечал, что работающие пенсионеры реализуют какие-то дополнительные собственные потребности, поэтому вполне «справедливо подумать о том, чтобы такая категория граждан индексацию не получала». «Если человек все-таки работает, то мы можем сделать вывод, что он трудовую функцию утратил не полностью и, стало быть, он восполняет какие-то свои дополнительные нужды за счет работы», – пояснял он.

Сам ПФР планировал сэкономить на отказе от индексации 87,1 млрд рублей. Между тем, уже в 2016 году Счетная палата объявила о том, что численность работающих пенсионеров в первом квартале года внезапно сократилась сразу на 36% – с 15 млн на 1 января до 9,6 млн на 1 апреля, так что дополнительно потребовалось 40,6 млрд рублей. Позже выяснилось, что ПФР при верстке своего бюджета счел работающими всех пенсионеров, кто в течение 2015 года трудился хотя бы короткое время.

Проблему возвращения индексации неоднократно обсуждали в Госдуме, но правительство каждый раз блокировало законопроекты при поддержке фракции «Единая Россия». В конце 2020 года вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам поднял лично президент РФ Владимир Путин, поручив кабинету министров подготовить предложения по ее возобновлению. Спустя несколько дней партия «Единая Россия» сообщила, что направила в правительство РФ предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Позже в Кремле и правительстве РФ неоднократно заверяли, что вопрос прорабатывается. Тем не менее, положительное решение до сих пор не принято, хотя обязательную ежегодную индексацию пенсий в России предусматривают принятые летом 2020 года поправки к Конституции.

Москва, Мария Соколова

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