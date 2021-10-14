«Они растут»: в правительстве РФ объяснили повешение цен на овощи и мясо дороговизной их производства

Правительство РФ готовит дополнительные меры для сдерживания цен на продовольствие. Как прозвучало сегодня на заседании кабинета министров, проблемы обусловлены снижением объемов производства плодоовощной продукции, возросшими затратами на удобрения и горюче-смазочные материалы, а также дороговизной кормов для животноводческой отрасли.

Комментируя ситуацию с ценами на продовольствие, премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание, что в настоящее время продолжает возникать очень много вопросов с подорожанием продуктов – необходимы решения, которые обеспечат стабилизацию в долгосрочной перспективе.

«Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными. Но сегодня всё равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие во всём мире. Они растут. И требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания в долгосрочной перспективе», – сказал Мишустин, отметив, что предложения по этой проблеме подготовлены министерством сельского хозяйства РФ.

Со своей стороны глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев отметил, что в настоящее время отмечается нехарактерный для данного периода года рост цен по двум группам товаров – речь идет о плодоовощной и мясной продукции. По его словам, на ситуацию повлияло заметное снижение производства и рост стоимости на удобрения, корма и горюче-смазочные материалы.

«Во-первых, это плодоовощная продукция. В 2021 году овощеводы в наибольшей степени пострадали от неблагоприятной погоды, что сказывается на объёме предложения отечественной продукции и, соответственно, на ценах. Как я сказал, сейчас уборка в активной фазе, но, к сожалению, темпы в основных регионах-производителях ниже, чем в прошлом году», – отметил министр.

При этом Патрушев отметил, что на рост цен на овощи и картофель также влияет увеличение себестоимости производства продукции, связанное с повышением цен на удобрения, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений. При этом сейчас в этом сегменте отмечается постепенное снижение объёмов производства.

«В этой связи необходимо стимулировать производство овощей в организованном секторе. Михаил Владимирович, мы системно пересматриваем подходы к развитию данного направления растениеводства. В частности, с 2022 года запускаем дополнительные меры поддержки в рамках госпрограммы АПК по направлению «Овощеводство и картофелеводство», – сообщил глава Минсельхоза РФ.

По его словам, в целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 млрд рублей в 2022 году. Также предусматриваем увеличение финансирования на последующие годы. Это позволит увеличить объём производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%.

Вторая группа, по которой фиксируется нетипичное повышение цен, – это продукция животноводства. Как пояснил Патрушев, по итогам года в данном сегменте ожидается производство на уровне 2020 года. «Увеличение цен в первую очередь обусловлено ростом стоимости животноводческой продукции, а также неблагоприятной эпизоотической обстановкой в отдельных субъектах <…> Важной причиной роста цен является удорожание кормов в текущем году, по некоторым позициям – более чем на 50%. Корма – это в среднем 60-70% себестоимости», – уточнил он.

По словам министра, для стабилизации цен на корма в текущем году введена плавающая экспортная пошлина. Кроме того, ещё на год был продлён импорт основной кормовой составляющей – сои и соевого шрота.

«В качестве оперативных решений отмечу, что в этом году в условиях растущей себестоимости продукции животноводства будет дополнительно выделено 10 млрд рублей субсидий на компенсацию животноводческим предприятиям части затрат на закупку кормов. Кроме того, в следующем году увеличиваем господдержку животноводства», – сообщил Патрушев.

По итогам обсуждения проблем с ростом цен Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову. «Андрей Рэмович, надо проанализировать действующие программы, понять, чего нам не хватает, и, соответственно, подготовить эти обобщённые предложения к докладу», – поручил глава правительства РФ.

Ранее сообщалось, что министерство экономического развития РФ резко повысило прогноз по инфляции в 2021 году. В ведомстве ожидают, что уровень повышения цен составит не 5,8%, а 7,4%. Как сообщил глава минэка Максим Решетников, основной вклад вносит продовольственная инфляция.

По итогам августа Росстат оценил годовую инфляцию на уровне 6,68%, по итогам сентября – 7,4%.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 14.10.21

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