«Ситуация с повышенной инфляцией остается актуальной»: Решетников назвал отрасли, которые не восстановились от ковидного кризиса

Авиаперевозки, сфера услуг и ряд отраслей малого бизнеса пока не восстановились от ковидного спада. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая сегодня с отчетом работы правительства за прошлый год в бюджетном комитете Госдумы. По его словам, значительной проблемой для России остается инфляция, которая начала ускоряться с конца прошлого года.

Глава минэкономразвития отметил, что для стабилизации ситуации был принят комплекс системных мер, в том числе механизм демпферов, но при это признал, что «ситуация с повышенной инфляцией остается актуальной и сейчас».

«Выросли цены на социально значимые товары из-за роста мировых цен на продовольствие и сырьевые товары, разгона мировой инфляции, сокращения урожая по ряду культур», – отметил Решетников.

Как считает глава МЭР, кризис не приобрел системного характера. «Спад у нас оказался реализован в секторе МСБ (малого и среднего бизнеса) и ряде наиболее пострадавших отраслей. Но и там те меры, что мы приняли, максимально это смягчили. Не возникло цепочек неплатежей, кризис не распространился на системообразующие отрасли и компании», – пояснил он.

«На данный момент из тех (отраслей), что не восстановились, мы можем фиксировать сферу авиаперевозок, в первую очередь, пассажирских. И то, динамика последних нескольких месяцев очень убедительна и внутренние перевозки у нас восстанавливаются и восстановились уже. Конечно (сохраняется) вопрос внешних перевозок», – уточнил министр.

В то же время, по его словам, до последнего времени наблюдается некоторое отставание в сфере услуг. «Есть некоторые отдельные отрасли, которые – вот то, что малый бизнес обращает внимание, сфера фитнеса, сфера дополнительного образования для детишек… Вот там еще проблемы некоторые точечные у нас остаются. Но мы за динамикой наблюдаем», – отметил он.

Ранее сообщалось, Минэкономразвития РФ повысило прогноз по инфляции в 2021 году с 5,8% до 7,4%, отметив, что основной вклад вносит рост цен на продовольствие. Росстат по итогам августа оценил годовую инфляцию на уровне 6,68%, по итогам сентября – 7,4%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.10.21

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