Глава Следственного комитета России поручил разобраться с отказом Черногории выдать Тельмана Исмаилова

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа Черногории в выдаче опального олигарха Тельмана Исмаилова. Как говорится в официальном сообщении ведомства, СКР не может согласиться с принятым черногорскими властями решением о предоставлении политического убежища обвиняемому в тяжких преступлениях.

В СКР обратили внимание, что Исмаилову заочно инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ (убийство; незаконный оборот оружия), а также пп. «а», «в», ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). На основании собранных по делу доказательств ему предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия Исмаилов, являясь организатором убийства двух предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брылева, совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми разработал план совершения преступления. Исполнителем убийства выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов произвел выстрелы из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных ранений. Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также сокрыть орудие преступления.

Кроме того, в январе 2004 года Тельман Исмаилов, действуя в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым, под обманным предлогом обеспечил приезд эстрадного исполнителя Авраама Руссо в столичный ресторан «Прага», где артист впоследствии насильно удерживался.

«За совершение указанных тяжких преступлений Исмаилов установленного законом наказания не понес, продолжая находиться в розыске», – подчеркивается в сообщении СКР.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.10.21

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