США объявили россиян «бездомными»

Государственный департамент США внес граждан России в список «бездомных», что серьезно осложняет получение американской визы. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Как следует из документа, россияне попали в категорию Homeless Nationalities («бездомные национальности»), к которой относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства, а также стран с неустойчивой политической ситуацией, что не позволяет диппредставительствам США оформлять визы. В этой ситуации иностранцы должны получать американскую визу в других государствах. Россиянам предлагается оформлять документы на поездку в США в столице Польши Варшаве.

Всего в этот список «бездомных» включены 10 государств. Кроме России, это Куба, Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Венесуэла, а также Эритрея, Южный Судан и Йемен.

Посольство США в России с мая оказывало только экстренные услуги для своих граждан.

Ранее сообщалось, что с 1 августа США не сможет оказывать консульские услуги в России из-за нехватки персонала. В Вашингтоне объясняли эту ситуацию тем, что Россия запретила нанимать американскому посольству граждан России и третьих стран.

Вашингтон, Светлана Антонова

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