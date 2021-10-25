Биржевые цены на дизельное топливо в России обновили рекорд

Сегодня стоимость межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновила рекорд, превысив 54 тысячи рублей за тонну. Подъем котировок зафиксирован пятую торговую сессию подряд.

Цена межсезонного дизеля по территориальному индексу Европейской части России достигла 54 018 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,4% до рекордных 52 338 рублей за тонну, а зимнее – на 0,3% до 56 738 рублей, передает «Прайм».

При этом авиакеросин вновь приближается к своему рекорду, подорожав на 0,3% до 56 540 рублей за тонну.

Минэнерго России объясняло текущий рост биржевых цен на дизельное топливо более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. В министерстве отмечали, что вслед за похолоданием производители топлива повышают выпуск зимних видов горючего на внутренний рынок. Однако топливный бизнес России предупреждает, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизтоплива.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 25.10.21

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