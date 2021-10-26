В Госдуме обвинили министра финансов РФ в срыве указа Путина по борьбе с бедностью

Министр финансов РФ Антон Силуанов срывает выполнение поставленных президентом России Владимиром Путиным задач по борьбе с бедностью. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, его фракция будет голосовать против правительственного проекта бюджета на следующий год.

«Антон Германович Силуанов, безусловно, профессионал. Но мы считаем, что его профессионализм нужно направить в мирное русло. Прежде всего, на решение той задачи, которую ставит президент – борьба с бедностью. Ни в бюджете на 22-й год, ни в ответах министра финансов мы не видим борьбы с бедностью. Именно поэтому мы будем голосовать против федерального бюджета», – подчеркнул он.

Миронов также обратил внимание, что предлагаемый к принятию законопроект по повышению МРОТ (минимального размера оплаты труда) не учитывает уровень инфляции. «Как же так, если Минфин говорит, что официальная инфляция минимум будет 7,4%, а, скорее всего, – 7,9% в концу 21-го года, а увеличивать МРОТ предлагается лишь на 6,4%. А если быть точным на 825 рублей. Мы голосуем против по нескольким причинам. Во-первых, явно на уровень инфляции не увеличивается МРОТ, а, во-вторых, мы сделали расчеты – минимум в 4 раза больше, около 55 тысяч должен быть МРОТ, чтобы реально семья могла существовать. Я давно говорю, хотел бы посмотреть на чиновников, которые попробовали жить на эти самые 13,5 – меньше даже – тысяч рублей. Конечно, это невозможно», – заключил лидер «эсеров».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.10.21

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