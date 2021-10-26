«Одной рукой пытаемся отрубить другую»: решения властей влияют на рост цен больше, чем пандемия

Подорожание мяса в России стало результатом действий крупных компаний, что привело к сокращению небольших хозяйств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его мнению, рост цен напрямую связан с уменьшением торговых площадей, и виновна в этом не только пандемия.

«Смотрите, вот мясо подорожало. Но у нас крупные компании несколько лет назад пролоббировали запрет подворового убоя так называемого – то есть, когда вы можете вызвать ветврача либо на дом, если крупное животное надо убить, либо при рынках это было. Вот эти бойни небольшие обеспечивали определенную товарную массу мяса, птицы, кролика. Это запретили. Теперь людям надо везти несколько куриц либо корову за 200, а в отдельных случаях за 400 километров. Конечно, никто не повезет. Либо это уходит куда-то в нелегальщину – по соседям, по знакомым, либо вообще люди от этого отказываются. Как вы думаете, как это с точки зрения цен транслировалось? – Росли. Соответственно, чем меньше будет таких вот решений, тем с ценами будет история веселее и лучше», – пояснил он.

При этом Максимов обратил внимание на сокращение торговых площадей, и не только из-за пандемии, что зачастую напрямую влияет на удорожание товаров. «Если локдаун будет не 10 дней, а больше – месяц-два, то это чревато закрытием розничных объектов. Но розничные объекты и так закрываются без всякой пандемии. Сейчас, например, мэр Краснодара объявил, что нам не нужно столько стационарных объектов. Но чем больше предложение, чем больше конкуренция, тем цены будут ниже. Это элементарный закон. Можно не соглашаться с какими-то законами экономики, но с этим-то никто не спорит. Но во многих регионах искусственно сдерживается развитие торговли», – подчеркнул он.

«Развитие торговли – это и развитие производства, того самого импортозамещения, о котором мы столько говорим, и которое дает свои плоды при условии наличия рынков сбыта. Поэтому мы как-то одной рукой пытаемся отрубить другую порой», – заключил президент Ассоциации малоформатной торговли.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.10.21

Мишустин поручил упростить вывод новых препаратов на рынок. / Более 1100 жертв: в России обновлен антирекорд по суточной смертности от коронавируса. / В Госдуме обвинили министра финансов РФ в срыве указа Путина по борьбе с бедностью. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»