Госдума поддержала дополнительные трудовые гарантии для одиноких и многодетных родителей

Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому родители, одни воспитывающие детей до 14 лет, могут быть освободить от сверхурочной работы. Нововведение касается также многодетных семей. Соответствующие поправки вносятся в Трудовой кодекс.

Как следует из документа, дополнительные гарантии будут введены при направлении работников в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни на матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет, а также опекунов детей указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом, а также на работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Как пояснили в Госдуме, гарантия будет заключаться в том, что родители могут направляться в служебные командировки и привлекаться к сверхурочной работе только с их письменного согласия при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медзаключением. Также они должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку или от привлечения к указанной работе.

Также законопроектом предполагается установить для инвалидов дополнительные гарантии при направлении их в служебные командировки – такое направление допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом такие работники также должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку.

Москва, Светлана Антонова

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