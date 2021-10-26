Россия построила «развитой феодализм»: в Госдуме назвали «жалким» и «циничным» уровень минимальной зарплаты

Сохранение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на нынешнем уровне и повышение его на официальную инфляцию фактически закрепляет в России феодальный уклад жизни. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов во время обсуждения соответствующего законопроекта сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его словам, существующий МРОТ – «скудный, ничтожный и жалкий».

«Вот сейчас мы даем ответ на вопрос, быть или не быть победе над бедностью в ближайшие годы, быть или не быть экономическому прорыву, и вообще, быть или не быть выходу из этого кошмарного, капиталистического, хищнического варианта, сложившегося в России. А уж про социальное государство и мечтать давайте не будем, если вы проголосуете за это лукавый, циничный закон», – заявил депутат.

Нилов подчеркнул, таким размером МРОТ Госдума закрепляет феодализм в России. «С самого названия, коллеги, МРОТ, про который народ говорит, что мрет и мрет от этого МРОТ. Минимальный, я бы сказал, мизерный, вот этот размер 12-13 тысяч – мизерный. Давайте по-русски назовем – скудный, ничтожный, жалкий размер оплаты труда вам, трудящиеся россияне. Восемь часов работать, коллеги, дорога туда-обратно, 12-13 тысяч… Это что за издевательство!? В странах, куда мы рвемся с прорывом, в пятерку, это за день минимальный, гарантированный размер оплаты труда. Так давайте с этого начинать прорывы. Это даже не капитализм. Это феодализм!... Да, развитой феодализм – вот, что вы закрепляете вот этим МРОТ», – констатировал Нилов.

«Когда принимали Конституцию и когда народ голосовал за то, чтобы в Конституцию – не в законы – вошло вот это требование – не меньше прожиточного минимума МРОТ должен быть… Тогда действовала другая методика определения вот этой потребительской корзины. Кто давал право ее менять? Уважаемые коллеги-юристы, давайте подумаем. Вы взяли и поменяли. Раньше меряли в удавах, теперь в попугаях. Результат, правда, тот же самый – 12-13 тысяч. Но даже юридически здесь есть большая проблема. Не имели вы права менять систему определения прожиточного минимума и МРОТ», – подчеркнул депутат.

По его мнению, необходимо вернуться к прежней методике с привязкой к ценам и тарифам. «Причем здесь зарплаты, которые получают, в том числе мигранты или еще кто-то, которым может быть можно платить и 5-10 тысяч. Это абсолютное лукавство и обман. Законопроект о потребительской корзине нами уже внесен, рассчитан академиками РАН. 31 тысяча – такой результат на сегодняшний день и час. Может быть, будет больше в связи с инфляцией», – пояснил он.

«Уважаемые коллеги, подумайте внимательно, что вы сейчас скажете своим избирателям... Да, мы увеличили на 800 рублей. Но это то же самое, как к палачу вместо зарплаты веревку решили продать, кусок мыла. Намылим веревочку на 800 рулей. Это даже инфляцию не покрывает. А где же тысяча, обещанная [Антоном] Силуановым (глава Минфина РФ) плюсом каждый год каждому пенсионеру на путешествия?.. Против категорически такого подхода», – заключил Нилов.

Как сообщал «Новый День», сегодня Госдума приняла законопроект о МРОТ в первом чтении, повысив его уровень в 2022 году только на 6,4% до 13 617 рублей в месяц, хотя реальная инфляция заметно выше. При этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность для работодателей, которые имея возможность, не повышают зарплату своим сотрудникам. Фракция КПРФ назвала причиной кризиса в России действия правительства, которые привели к тому, что почти 70% россиян реально живут за чертой бедности.

Москва, Мария Соколова

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