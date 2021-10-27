Авиакеросин подорожал в России до исторического рекорда

Биржевая цена на авиакеросин обновила исторический максимум, впервые превысив 58 тысяч рублей за тонну. Таковы итоги торгов по территориальному европейскому индексу товарно-сырьевой биржи в Санкт-Петербурге.

Цена авиакеросина выросла за день на 2,4% и составила 58,12 тысяч рублей за тонну, передает ТАСС.

При этом, цена бензина Аи-92 выросла на 0,2% до 53,53 тысяч рублей за тонну, Аи-95 поднялся на 0,9% и достиг 54,71 тысяч рублей за тонну.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

Санкт-Петербург. Другие новости 27.10.21

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