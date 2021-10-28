Госдума готовит «удаленку» для непривитых депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать предложения по переводу на удаленную работу непривитых от коронавируса депутатов. Об этом председатель нижней палаты российского парламента сообщил в начале пленарного заседания, на котором планируется рассмотреть проект федерального бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тему вакцинации подняли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который обратил внимание на количество вакцинированных депутатов. «У нас есть 37 человек, которые не болели и нет прививок. Я предлагаю предложить им перейти на удаленку и находиться дома. По Интернету они вполне могут следить за тем, что происходит в зале», – отметил он.

Володин со своей стороны сообщил, что тема удаленной работы обсуждалась накануне, отметив, что в течение ноября будет идти работа над проектом бюджета. «Мы вчера обсуждали этот вопрос достаточно подробно на Совете Госдумы. Приняли решение по аппарату Госдумы, помощникам депутатов. Сегодня его реализует руководитель аппарата. Госслужащие должны сделать прививки. По-другому не получится», – подчеркнул спикер Госдумы и дал поручение комиссии по регламенту подготовить соответствующее решение по парламентариям к 8 ноября.

В свою очередь глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров подчеркнул, что депутаты «обязаны вакцинироваться, потому что есть страшная угроза – остановить работу парламента». «Просто хочу предупредить – будет второе чтение бюджета, и половина этого зала захочет прийти лично отстаивать на комитете по бюджету свои поправки. Мне может говорить кто угодно и что угодно, можно подавать на меня в суд, но я не пущу ни одного человека, если у него не будет вакцинации или он не переболел», – заявил он.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.10.21

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