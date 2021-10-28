«Нас засовывают всех в долговую яму…» России угрожает политический дефолт

России в 2024 году угрожает политический дефолт при сохранении нынешней социально-экономической политики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы во время осуждения проекта федерального бюджета. Политик подчеркнул, что в документе, который подготовило правительство РФ, не обеспечено выполнение ни одной задачи из послания президента Владимира Путина.

«При таком подходе к формированию бюджета ни одна позиция из посланий президента к 24-му году выполнена не будет. Это будет означать политический дефолт. С этим категорически согласиться нельзя… Самое удивительное, что бюджет формируется по старым лекалам, топчется по той же грязной вороватой колее, которую протаптывали Гайдары и Чубайсы. Ничего принципиально нового в нем нет. Он носит скорее компрадорский характер», – заявил Зюганов.

Лидер КПРФ обратил внимание на рост цен и закредитованность населения на фоне обогащения олигархов. «Мы уже попробовали морковку по 150 рублей. Сейчас уже гречка пробила 100 рублей, и картошка выросла на 70% – никак не регулируется. Обираем граждан. Восемь лет доходы граждан продолжают проседать, и при этой политике будут и дальше приседать. Загоняем всех в долги. При этом бюджете каждый третий рубль, который тратят граждане в магазинах, заемный. Нищета одолела – приходится брать. Обогащаем олигархию. За полтора года, я просто ахнул, олигархия в ходе ковида хапнула за счет роста цен на металл и древесину в сумме 9 трлн, и не хотят платить прогрессивную шкалу налога. Отдали в собственность иностранцам – 65% крупной собственности принадлежит им, но самое потрясающее – принадлежит 95% энергомашиностроения в большой и холодной стране», – констатировал политик.

«Главный недостаток – сбережения народа, идея президента. Никакого сбережения не может быть при такой политике… 13,600… вот гляньте, Литва рядом – ничего нет, ни строевого леса, холодный пляж, никаких ресурсов, минимальная зарплата 50 тысяч рублей. Греция, там потеплее – 62 тысячи. В той же Болгарии – 25, в два раза больше нашей. Почему мы-то топчемся…» – отметил Зюганов.

Говоря о благосостоянии населения, лидер КПРФ подчеркнул, что его не может быть «в вымирающей стране и тяжелоболеющей ковидом». «Что у меня, как у политика, вызывает особое возмущение… Это бюджет после принятия Конституции. Никакой он не социальный – абсолютно олигархического, полицейского государства, там и не пахнет никакой социалкой», – считает он.

«И самое жуткое – нас засовывают всех в долговую яму при наличии гигантских ресурсов. Смотрите, госдолг увеличивается с 22 до 32 млрд, только на обслуживание будем платить 1,4 трлн. Бизнес нахапал 470 млрд долларов, только на обслуживание процентов – 690 млрд… Долг регионов увеличился на 18%. Ну и ухудшают международное положение страны, как можно вылезти при темпах 1% десять лет даже больше… С февраля промышленность проседает, за счет потребления чуть растет. И при таком бюджете ничего в следующем году не может прибавиться. Это объективный закон экономики, математики, философии», – заявил он.

«Это финансово-экономическая Конституция. Это не цифры – это судьбы людей, науки, образования, здравоохранения. Это судьбы нашего будущего. Давайте к этому относиться серьезно. За такой бюджет мы не будем голосовать», – заключил Зюганов.

Как сообщал ранее «Новый День», несмотря на протесты думской оппозиции, Госдума большинством голосов одобрила проект федерального бюджета в первом чтении.

Москва, Мария Соколова

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