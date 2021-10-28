российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 октября 2021, 17:36 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Должна быть какая-то культура…» Спикер Госдумы снова сделал выговор главе Пенсионного фонда России

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь публично отчитал за неподобающее поведение главу Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Кигима, который после прозвучавшей в ходе обсуждения бюджетного проекта критики решил по-английски покинуть зал. «Андрей Степанович, а вас никто не отпускал…» – жестко сказал Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание, что такое отношение к депутатам недопустимо. «Я не беру вопросы даже содержательные нашего разговора, но должна быть какая-то культура. Так нельзя, мы вынуждены будем говорить об этом председателю правительства… Депутаты выразили свое мнение, затем вас поблагодарим и отпустим. Вы настолько к этому относитесь… так неправильно», – отметил он.

Володин отметил, что в Госдуме у главы ПФР есть возможность встретиться с гражданами РФ, которые «задают вопросы и через депутатов вам их адресуют». «А вы от этого диалога бежите. При этом все подчеркиваете, насколько вы прогрессивны и приветствуете демократию. Вот парламент. Диалог – это и есть демократия. Обратная связь должна быть. А вам совсем прекрасно было бы, если бы этот разговор заочно проходил. Послушайте, вы возглавляете Фонд, поэтому дождитесь итогов этого разговора», – заявил Володин.

«Давайте учиться политической культуре, давайте учиться диалогу, терпеливо относиться друг к другу… Коллеги, давайте поблагодарим руководителей фондов. Надеемся, что все то, что вы услышали, будет вами изучено и ко второму чтению диалог будет более содержательный, более корректный, потому что это улица с двухсторонним движением. Депутат отвечает за вас. Вот все вопросы, что здесь звучали, критика звучала со стороны [Алексея] Куринного (депутат от КПРФ), имейте ввиду, те кто его слышит, его поддерживает, будут задавать вопросы фракции большинства, почему эти вопросы не решаются», – пояснил он.

Вместе с тем, как отметил спикер Госдумы, фракция «Единая Россия» оказалась единственной, кто «поддержал и нажал кнопочку «за», придется отвечать за вас». «Вы через депутатов ведете диалог… Так нельзя. А если вы в этом диалоге не заинтересованы – дверью хлоп и быстрей уйти, что тогда мы будем говорить? А мы боремся за вас, отстаиваем вашу точку зрения, вашу позицию. Так уважайте их, тех, кто вас сейчас поддержал. Давайте, завершайте с таким поведением и чтоб у нас больше таких разговоров не было. Спасибо. До свидания», – подытожил Володин, после чего добавил: «Президент постоянно говорит, ведите диалог, слушайте людей. Это и нам (депутатам) надо делать, и им (представителям правительства)».

Критика в адрес главы ПФР со стороны спикера Госдумы прозвучала после голосования в первом чтении по проектам бюджетов трех внебюджетных фондов – пенсионного, соцстраха и медстраха. Фракция «Единая Россия», которой принадлежит большинство депутатов в нижней палате парламента, одобрила эти документы.

Напомним, Володин раскритиковал Кигима на пленарном заседании Госдумы 19 октября. Тогда на вопросы представителя фракции «Справедливой России – За правду» глава ПФР предложил парламентариям «подуспокоиться», что вызвало отповедь даже со стороны от спикера нижней палаты парламента, который призвал Кигима к уважению депутатов. Позже лидер «эсеров» Сергей Миронов предложил Кигиму уйти в отставку.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.10.21

«Нас засовывают всех в долговую яму…» России угрожает политический дефолт. / Политический аналитик Роман Романов: Россию пытаются выдавить из Африки. / Грандиозный эпос: в московском Доме кино прошла премьера фильма «Тыгын Дархан». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Нас засовывают всех в долговую яму…» России угрожает политический дефолт

«С такой политикой мы согласиться не можем…» Часть оппозиции в Госдуме отказалась голосовать за проект федерального бюджета

«Это нас не может не волновать»: спикер Госдумы указал главе Минфина на мизерные зарплаты россиян

Вопреки Конституции и позиции Путина: правительство РФ планирует сократить расходы на культуру

Госдума готовит «удаленку» для непривитых депутатов

«Да плевать им на парламент и все эти цифры»: правительство РФ игнорирует прямые указания Путина

«Многое настораживает в бюджете»: в Госдуме назвали проект правительства РФ сомнительным

«Забирают доходы»: в Госдуме часть ковид-ограничений считают избыточными

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Госдума,