Золотовалютные резервы России обновили рекорд

Золотовалютные запасы России достигли новой рекордной отметки. Как сообщил Центробанк, их объем достиг к 22 октября $621,6 млрд.

Регулятор пояснил, что увеличение суммы произошло «преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Москва, Светлана Антонова

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