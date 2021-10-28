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Четверг, 28 октября 2021, 17:53 мск

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Золотовалютные резервы России обновили рекорд

Золотовалютные запасы России достигли новой рекордной отметки. Как сообщил Центробанк, их объем достиг к 22 октября $621,6 млрд.

Регулятор пояснил, что увеличение суммы произошло «преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.10.21

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