Биржевые цены на зимнее дизтопливо в России установили новый рекорд

Биржевая цена зимнего дизельного топлива в России второй день подряд бьет рекорд, превысив 59 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные товарно-сырьевой биржи в Санкт-Петербурге.

По итогам торгов, стоимость по индексу Европейской части России выросла на 0,43%, достигнув 59 049 рублей, передает «Прайм».

В Минэнерго России рост цен на дизтопливо связывают с более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. При этом топливный бизнес предупреждал о рисках сезонного дефицита дизеля. На прошлой неделе Росстат сообщил, что с начала года дизтопливо на АЗС подорожало на 4,6%, бензин – на 6,7%.

27 октября биржевая цена на авиакеросин обновляла исторический рекорд, впервые превысив 58 тысяч рублей за тонну. С начала года стоимость этого вида топлива поднялась почти на четверть.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

Санкт-Петербург. Другие новости 29.10.21

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