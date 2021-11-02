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Вторник, 2 ноября 2021, 18:13 мск

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На московских автозаправках снова подорожало топливо

Стоимость бензина на автозаправках Москвы поднялась на 12 копеек и более – в зависимости от марки. Об этом свидетельствуют данные из отчета Московской топливной ассоциации (МТА) по итогам недели с 25 октября по 1 ноября.

В частности, бензин Аи-92 подорожал в среднем на 14 копеек – до 46,46 рубля за литр. Аи-95 – на 12 копеек до 51,41 рубля. Цена Аи-100 выросла в среднем на 13 копеек до 58,89 рубля за литр, передает «Прайм». При этом агентство отмечает, что неделей ранее повышение составило не более 6 копеек.

В то же время повышение цен на дизельное топливо замедлилось – если средняя стоимость неделей ранее выросла на 24 копейки, то теперь – на 15 копеек – до 50,70 рубля за литр.

Москва, Светлана Антонова

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