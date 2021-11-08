Произвол монополий: в Госдуме назвали реальные причины подорожания «молочки»

Министерство сельского хозяйства РФ с помощью нынешних мер поддержки экономики не остановят рост цен на молочные продукты, главной причиной которого является произвол монополий. Об этом заявил депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин. По его оценке, подорожание с 1 декабря может составить более заявленных торговыми сетями 5%.

В докладе Минсельхоза РФ отмечалось, молочная продукция – единственная категория, по которой ведомство допускает рост цен из-за подорожания кормов, горюче-смазочных материалов, а также введения маркировки продукции с 1 сентября. В связи с этим в министерстве планируют направить в отрасль 10,6 млрд рублей на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства.

По мнению Делягина, такие меры никак не ограничат произвол монополий – от агрохолдингов до торговых сетей, и главная причина роста цен на продукты кроется именно в этом.

«Субсидирование – вещь хорошая, оно поддерживает сельское хозяйство и смежные с ним отрасли. Однако оно беспомощно против произвола монополий. Чем сильнее субсидируется сельское хозяйство, тем больше под видом сельского хозяйства субсидируются сверхприбыли монополистов. Поэтому субсидирование не решает проблемы без прямого ограничения произвола монополий», – констатировал депутат, слова которого цитирует пресс-служба партии.

Москва, Мария Соколова

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