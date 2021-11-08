На автозаправках Москвы снова подорожало топливо

На московских автозаправках цены на бензин и дизельное топливо растут шестую неделю подряд, поднявшись за последние семь дней в среднем на 7-9 копеек. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА) за неделю с 1 по 8 ноября.

В частности, бензин Аи-92 подорожал в среднем на 7 копеек до 46,53 рубля за литр, Аи-95 и Аи-100 – на 9 копеек до 51,50 и 58,98 рубля за литр, соответственно. Дизтопливо выросло в цене на 7 копеек, составив 50,77 рубля за литр, передает «Прайм».

В Москве стоимость топлива на АЗС начала расти в середине декабря прошлого года вслед за ростом цен на бирже. Летом темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер. С 27 сентября подорожание возобновилось.

При этом биржевая стоимость автомобильного топлива продолжает обновлять рекорды. По данным товарно-сырьевой биржи в Санкт-Петербурге, сегодня стоимость зимнего дизтоплива обновила рекорд, достигнув почти до 60 тысяч рублей за тонну. Близко к своему максимуму торгуется и межсезонный дизель – более 54 тысяч рублей.

Ранее в Минэнерго РФ рост биржевых цен на дизтопливо связывали с более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. При этом топливный бизнес предупреждал о рисках сезонного дефицита зимнего дизеля.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.11.21

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