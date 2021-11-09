Россию превращают в унитарное государство: оппозиция в Госдуме отказалась поддержать закон о региональной власти

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о региональной власти, который, в том числе, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий – пять лет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции назвали документ антиконституционным, обратив внимание, что новшества превратят Россию в унитарное государство, что ущемит права регионов и не решит финансовые проблемы в условиях обнищания россиян.

В частности, депутат от КПРФ Артем Прокофьев заявил, что нормы законопроекта противоречат Конституции. «В соответствии со статьей 77 Конституции, регионы самостоятельно устанавливают систему региональной власти, федеральная власть – установление только общих принципов. Но ваш законопроект детально самостоятельно регулирует устройство региональной власти. Унификация наименований, унификация сроков полномочий, детальная регламентация даже процедурных вопросов. Все это элементы унитарного государства. По сути, ваш законопроект не только регулирует, но и начинает формировать систему органов региональной власти», – констатировал он.

«Если этот закон будет принят, то Конституция, уставы субъектов должны превратиться в цитатники вашего закона. Например, Конституция Татарстана – в следующем году (ей) 30 лет, наименование президента есть, наименование есть кабинета министров. Теперь нельзя президента, потому что так на федеральном уровне, а кабинет министров нельзя потому, что наоборот – правительство на федеральном уровне. Где логика?» – подчеркнул Прокофьев.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со своей стороны обратил внимание, что «федерация – это губительно», нужно вернуть Россию к единому централизованному государству, но при этом назвал новый закон «слабым». «Чем закон плох? Он слабый. Надо давно уже сказать, что федерация неприемлема для России, и федерации в чистом виде нет нигде в мире», – заявил он.

По его мнению, нужно ограничить срок полномочий губернаторов. «Вот у ЛДПР четкая позиция легкая и понятная – один срок, чтобы не было колебаний… Если два, то он все делает, чтобы перейти на второй срок, а если нет ограничений, то он вообще ничего не делает. Все – власть до конца, до смерти», – заявил Жириновский.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Анатолий Лисицин подчеркнул, что «сегодня на повестке главная региональная социальная проблема – это бедность населения провинции». «Причем бедность не только человека, который не в состоянии содержать свою семью, но и бедность среды обитания – там, где живут наши семьи, где дворовая территория не переведена с советских времен в порядок. Да и политическая составляющая иногда сегодня не в пользу партии власти», – пояснил он.

Парламентарий также отметил, что закон не расширяет финансовую самостоятельность регионов. «70% регионов закредитованы на 2,5 трлн рублей. И эта проблема сегодня не внесена в практику рассмотрения этого закона. Регионы должны иметь всегда стабильный бюджет с самого начала года. А сегодня по практике как формируется региональный бюджет – через субвенции, субсидии, дотации. Губернатор должен в течение года формировать этот бюджет, который является нестабильным, не позволяет системно формировать практику распределения средств, и практически получается, что многие направления не финансируются. И главной заботой губернатора стал не поиск резерва своей территории, а главное – просить. Просить у федерального центра деньги на решение своих вопросов», – сказал Лисицин.

«Вместо того чтобы уделить внимание в новом в законе вопросам финансирования, предлагается вмешаться в Конституцию и законодательно – словесными оборотами якобы стабилизировать все проблемы на местах. Безусловно, новый закон нужен, но без дополнительного финансирования, без решения данной проблемы, он также будет пробуксовывать и не будет работать», – заключил он.

Тем не менее фракция большинства поддержала законопроект о новой системе региональной власти в первом чтении. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ будет вновь направлен в регионы перед вторым чтением, чтобы выслушать предложения от них более полно. При этом глава нижней палаты заверил, что в итоге регионы должны получить больше прав.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.11.21

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