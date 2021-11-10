«Создаем проблемы своими руками»: правительство РФ провоцирует дальнейший рост цен на продукты

«Антикризисные» решения правительства РФ стимулируют рост мировых цен пшеницу, но не влияют на их падение внутри страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, нынешний рост продовольственных цен в России не связан с сокращением урожая, а с астрономическим увеличением издержек сельхозпроизводителей.

«Вызвано это (подорожание) было, в первую очередь, решением правительства в отношении ограничения экспорта. Мировой рынок, это можно было ожидать, отреагировал на наше ограничение повышением цен. Естественно, мы напугали всех потребителей будучи первым поставщиком в мире пшеницы, и они начали активизировать спрос, генерировать дополнительный спрос и это привело к повышению цен задолго до того, как выяснилось, что с урожаем – не рекордные показатели, достаточные, но не рекордные», – подчеркнул Злочевский.

По его оценке, «главным фундаментом под ростом цен является рост издержек». «У нас к прошлому сезону топливо подорожало на 50%, удобрения – на 100%. И так по всем фронтам абсолютно – металлы, техника и так далее… Астрономические показатели по росту цен в этом сезоне по ресурсам, используемым в сельском хозяйстве. Ну как мы можем не закладывать эти дорожающие безмерно ресурсы, которыми никто не занимается, никто не ограничивает. Этот рост цен не закладывать в себестоимость невозможно – мы тут же будем банкротами. Так что главным фундаментом под ростом цен являются межотраслевые диспропорции. Я бы так это назвал. И почему-то обвиняют нас в инфляции, и никто не обвиняет тех же нефтяников, энергетиков, металлургов, хотя там динамика ценовая куда более впечатляющая, чем в нашем секторе», – констатировал глава Зернового союза.

Злочевский также обратил внимание, что действия правительства РФ не решают проблемы – «мы только поднимаем мировой рынок, а не опускаем внутренние цены». «Прошлый сезон, это 1 июля 2020 года начался с $220 за тонну. Затем мы объявили о введении квот, тут же добавили $30 на мировом рынке – цена стала $250. Потом добавили пошлины – цена еще добавила $30, вот уже $280. А дальше, соответственно, начали применять, и эта пошлина начала расти. Первая пошлина была $30 за тонну, а сейчас она $70, это еще плюс $40 – пропорционально росту пошлины вырос мировой рынок и составляет сейчас $325. Естественно, это сказывается на карманах потребителей», – пояснил он.

«Крестьяне – надо понимать, что на селе живет 40 млн человек, – это тоже потребители. И эти 40 млн потребителей лишились покупательной способности – у них ее отняли просто. Вы, отнимая деньги у крестьян отнимаете покупательную способность автоматом… У нас доходы на селе вдвое меньше, чем городские, и мы еще из этих доходов изымаем соответствующие источники формирования доходов. Вот оно этим и заканчивается – создаем проблемы своими руками», – отметил Злочевский.

При этом глава Зернового союза прогнозирует дальнейший рост цен в будущем году. «Рано давать ориентиры, но мы можем точно утверждать, что крестьяне по любому заложат гораздо меньший фундамент под будущим урожаем, поскольку денег не хватит. Просто тупо не хватит денег на то, чтобы заложить такой же, как был заложен в этом сезоне. В этом сезоне – погода, в основном, распорядилась не очень удачно для урожая, а в следующем сезоне уже будет фундамент достаточно слабенький. Надо либо потратить больше денег на закупку того же количества удобрений, либо уменьшить их внесение. Это ж тришкин кафтан по всем фронтам. Количество денег ограничено, и их еще вынимает правительство через пошлины, через различные инструментарии, и в конечном итоге просто не хватит денег, чтобы поддержать технологический уровень», – подчеркнул он.

Как считает Злочевский, проблемы заложены, в том числе, в аграрной политике, которую проводит правительство РФ. «Целью госпрограммы является снабжение населения высококачественным и доступным продовольствием. А причем тут, пардон, сельское хозяйство и снабжение населения доступным качественным продовольствием. Если рассматривать это целью госпрограммы, тогда развивать свое не надо – можно простимулировать импорт продукции и вперед… обеспечивайте доступ, что сейчас и происходит, например, по свинине, когда мы снимаем ряд ограничений по мясным продуктам для ввоза в целях понижения цен для снабжения населения. Это что, инструмент развития нашего отечественного производства что ли? Так не бывает», – констатировал он.

Ранее Центробанк заявил о продолжении роста цен на продукты питания в первом полугодии 2022 года из-за плохого урожая в этом году и погодных условий. До конца года регулятор ожидает повышение инфляции до 7,9%. По официальным данным Росстата, на 1 ноября продовольственная инфляция достигла почти 11%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.11.21

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