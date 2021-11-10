Новый рекорд: биржевые цены на дизельное топливо опять взлетели до исторического максимум

Биржевые цены на дизельное топливо в очередной раз обновили исторический рекорд. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), подорожали все виды дизеля.

В частности, по итогам сегодняшних торгов стоимость зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России поднялась до 60 784 рублей за тонну. Межсезонный дизель тоже достиг максимального значения – 54 618 рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля достигла рекордных 53 576 рублей, передает «Прайм».

Цены на авиакеросин отступили рекорда, побитого накануне, снизившись на 1,63% – до 57 560 рублей за тонну. Мазут подешевел на 1,16% до 25 801 рубль за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГ) – наоборот подорожали на 0,8% до 37 886 рублей.

Бензин марки Аи-92 снизился в цене 0,25% – до 53 149 рублей за тонну, Аи-95 – на 0,95% до 54 071 рубля.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.11.21

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