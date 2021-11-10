«Неуклюже» и «абсолютно бездарно»: экс-кандидат в президенты РФ оценил «борьбу» правительства с ростом цен

Рост цен на продовольствие продолжится – в правительстве РФ просто не понимают процессов, которые сейчас происходят в сельском хозяйстве. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил экс-кандидат в президенты РФ, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его мнению, действия кабинета министров «неуклюжи» и «абсолютно бездарны».

Грудинин обратил внимание, что в правительстве РФ принимаются противоречивые и взаимоисключающие решения. «Государство разве не сказало – вывозите все на экспорт? У нас же там программа принята, но одновременно с этой программой вводят заградительные пошлины, квоты. Не пойму – примите решение, что вы собираетесь делать… Из 117 тонн зерна только 24 млн тонн на продовольствие. С чего хлеб должен подорожать? Из-за того, что неурожай? Нет, нам хватает зерна и качество лучше. Тут вообще не должно быть каких-то скачков. Если правильно расставить приоритеты… Неуклюжие, абсолютно бездарные действия правительства… Чем объясняет ЦБ – тем, что у нас неурожай. Да у нас он всегда был – неурожай. То есть, у нас нет ни планирования никакого, ни понимания, что происходит на рынке, есть только одно – крестьяне должны еще сжаться и вроде как дать нормальные цены», – подчеркнул Грудинин.

В то же время, по его оценке, «на протяжении многих лет идет геноцид сельского населения и тех, кто работает в сельской местности». «В госпрограмме было записано, не знаю, убрали ли сейчас, фраза такая – в сельской местности человек за свой труд должен получать в 2 раза меньше, чем в городе, 50% от городской зарплаты. Идет вымывание кадров на селе. Возьмите сейчас перепись – на селе все меньше и меньше народа проживает. Все уезжают в город. Долгое время государство говорило: 90% картофеля и овощей производится на личных подсобных хозяйствах. Получается, что как только с села выехало за 10 лет в 2006-го по 16-й (год) миллион человек трудоспособного населения, уменьшилось количество тех, кто производит овощи и картофель, – это привело к дефициту», – отметил он.

«Конечно, можно в Египет поехать картошки там купить, со свеклой сложней, с морковью тоже, соответственно, рыночная цена зависит от импорта, конъюнктуры иностранной, потому что свое сельское хозяйство вы угробили. Потому что государство сказало, да нафиг эту сельскую местность содержать, давайте в городах будут деньги, а в сельской местности ничего не будет, ни дорог, ни школ, ни больниц, ничего. И люди как-то там должны выжить, если вам в среднем 80 км до больницы, до поликлиники доехать?... Молодежь уезжает, работать некому, соответственно, уменьшается производство сельхозпродукции. Как только уменьшилось, возникла проблема с производством и картошка стала 30 рублей оптом», – пояснил Грудинин.

Как считает экс-кандидат в президенты РФ, в России «глубокий кризис в производстве, в том числе зерна». «40 млн гектар стоит незапаханных и незасеянных. Мы говорим о великом потенциале, но денег крестьянам на покупку удобрений, тракторов, сельхозмашин, на модернизацию так называемую не даем. Живите сами – вот вам кредиты... Вы видите разорение фермерских хозяйств, уменьшение посевных площадей под овощи, кормовые культуры», – констатировал он.

«Что будет дальше? Будет хуже, пока регулятор будет рассказывать, что из-за мировой конъюнктуры, из-за того, что во всем мире цены поднимаются. Но он не сказал, что во всем мире цены поднимаются на 1%, у нас – на 10%. Ну почему, если мы в мировой тенденции находимся, у нас такая ситуация? Потому что у нас абсолютно бездарная государственная политика в сельском хозяйстве», – подытожил Грудинин.

Ранее в Российском зерновом союзе заявили, что правительство РФ «антиинфляционными» действиями провоцирует рост мировых цен на пшеницу, что автоматически сказывается на подорожании внутри страны. При этом сельхозпроизводители вынуждены закладывать в стоимость своей продукции «астрономические» издержки, которые вызваны резким ростом цен на продукцию других отраслей экономики.

Центробанк сообщил о продолжении роста цен на продукты питания в первом полугодии 2022 года из-за плохого урожая в этом году и погодных условий. До конца года регулятор ожидает повышение инфляции до 7,9%. По официальным данным Росстата, на 1 ноября продовольственная инфляция достигла почти 11%.

Москва, Мария Соколова

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