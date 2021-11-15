Литр дизеля прибавил почти полрубля: на московских автозаправках снова выросли цены

Стоимость автомобильного топлива на автозаправках в Москве вновь повысилась. Об этом говорится в отчете Московской топливной ассоциации (МТА) по итогам недели с 8 по 15 ноября.

В частности, дизельное топливо подорожало на 46 копеек – до 51,23 рубля за литр. На предыдущей неделе, с 1 по 8 ноября, его стоимость выросла только на 7 копеек, передает «Прайм».

Бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 16 копеек – до 46,69 рубля за литр, Аи-95 – также на 16 копеек до 51,66 рубля. Стоимость Аи-100 выросла в среднем на 40 копеек – до 59,38 рубля за литр.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.11.21

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