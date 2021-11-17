Банк России прогнозирует новый скачoк цен на продовольствие в 2022 году

Банк России считает реальным риск повторения в 2022 году ситуации с резким ростом цен на продукты питания. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов. По его словам, в пользу такого варианта развития событий говорит «не очень хороший урожай» и повышение цен на удобрения.

«Что касается продовольственной инфляции, то здесь мы имеем не очень хороший урожай в этом году, я говорю глобально. И есть риски того, что эта ситуация повторится и в следующем году, посмотрите, что происходит с ценами на удобрения», – цитирует «Интерфакс» выступление Тремасова на международном форуме Московской биржи.

«Проинфляционные риски, мы видим, они будут преобладать. Если говорить, что наибольшую представляет угрозу, – я думаю, что действительно есть риски того, что мы будем жить в условиях высоких цен на сырье. Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары», – уточнил представитель Банка России.

В то же время, по его словам, еще одной важной неопределенностью является реакция мировых регуляторов на рост инфляции. «Это неопределенность, связанная с реакцией мировых центробанков в области денежно-кредитной политики на текущую картину. Вот здесь действительно, я думаю, коллеги могут на эту тему тоже порассуждать, и рыночные прогнозы имеют очень широкий диапазон ожиданий, в какой мере мировые центробанки будут реагировать на нынешнее существенное отклонение инфляции от цели. Это, наверное, одна из самых важных неопределенностей следующего года», – пояснил Тремасов.

Москва, Светлана Антонова

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