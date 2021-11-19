«Это совсем не так!» В Совете Федерации забраковали оправдания высокой инфляции в РФ ростом мировых цен

Результаты деятельности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по сдерживанию цен не понятны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сенатор Светлана Горячева сегодня во время правительственного часа в Совете Федерации о реализации мер по обеспечению устойчивости социально значимых товарных рынков. По ее оценке, доклад руководителя ФАС Максима Шаскольского не касался главной проблемы – безудержного роста цен.

«Часто мы слышим, что рост цен – это глобальная проблема. Это говорила в этом зале и [Эльвира] Набиуллина (глава Банка России), когда перед нами выступала, и сегодня это звучало. Но это совсем не так. Вот данные Росстата за прошлый год – цены на продукты в России росли в семь раз быстрее, чем в ЕС. Так, продовольствие стало дороже в ЕС на 1,1%, у нас – на 7,9%, на овощи в ЕС – на 1,2%, в России – на 20%. Вот с чем бы надо было разбираться нашему уважаемому правительству, в том числе, и ФАС», – констатировала Горячева.

Сенатор обратила внимание на проблему ценовой накрутки со стороны посредников, что автоматически влияет на конечную стоимость товаров для потребителей. «По поводу овощей – вообще не понятно. Мы сами их выращиваем, рапортуют, что у нас растет и растет, как говорится, в нашей стране эти виды посадок. И что же получается на деле? А получаются большие накрутки. И вот, к сожалению, из доклада мы не услышали, так где же они – какая цена у производителя, какая цена у поставщиков, тех самых многих, которые потом появляются, оптовых рынков. Так где растет эта цена, кто в этом когда-нибудь разберется? Почему она к потребителю приходит уже в несколько раз выше? Это по сути говорит о том, что значит есть те пробелы, которые пока никем не усвоены», – подчеркнула она.

Горячева также отметила проблемы со снабжением лекарствами больниц в глубинке. «Когда с главврачами встречаешься в районных больницах, то жалоб очень много: время простоя, ковид не побежден. На что жалуются вот эти наши службы медицинские, работающие в глубинке? Прежде всего, на рост цен более чем в два раза на противовирусные и особенно генно-инженерные препараты, притом – не только на зарубежные генно-инженерные препараты, но даже у нас сегодня уже есть они. Почему все это растет?.. И вот дошло до того с учетом этой ситуации, заявки подаются поставщикам – на них просто нет ответов. Это тоже неправильно, потому что речь идет о жизни людей. Мне кажется, и по этим вопросам антимонопольной службе ни в коем случае нельзя оставаться в стороне», – констатировала сенатор.

«Вы сказали, 23 предупреждения в регионы вы направили. Четыре предупреждения, видимо, каким-то большим монопольным структурам, и четыре дела. Ну, слушайте, что же это такое за?!… Люди жалуются на каждой встрече по поводу этого безмерного роста цен. Прежде всего, нас это интересует. Понимаете? Но, получается, либо вы не все нам тут сказали, либо как-то непонятны такие результаты вашей деятельности», – заключила Горячева.

Москва, Мария Соколова

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