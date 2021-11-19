Ураган в московском регионе начнется ночью: объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении подмосковного главка МЧС, ориентировочно с полуночи 20 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега при ураганном ветре до 20 метров в секунду. В утренние часы вероятен гололед.

Согласно прогнозам синоптиков, ненастье продлится до вечера субботы. В Московской области штормовое предупреждение действует до 17:00. В столице – до 16:00.

Спасатели рекомендуют в этот период соблюдать крайнюю осторожность.

Москва, Светлана Антонова

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