Ураган в московском регионе начнется ночью: объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении подмосковного главка МЧС, ориентировочно с полуночи 20 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега при ураганном ветре до 20 метров в секунду. В утренние часы вероятен гололед.
Согласно прогнозам синоптиков, ненастье продлится до вечера субботы. В Московской области штормовое предупреждение действует до 17:00. В столице – до 16:00.
Спасатели рекомендуют в этот период соблюдать крайнюю осторожность.
Москва, Светлана Антонова
© 2021, РИА «Новый День»
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