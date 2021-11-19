«Это выглядит странновато – отделаться не получится»: глава СовФеда обрушилась с критикой на правительство РФ за «борьбу» с ростом цен

В России проводится несогласованная между министерствами и ведомствами политика по сдерживанию роста потребительских цен. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко по итогам правительственного часа в Совета Федерации о реализации мер по обеспечению устойчивости социально значимых товарных рынков. По ее оценке, существует много мер для снижения цен, которые сегодня почему-то не используются.

В частности, Матвиенко подчеркнула, что не видит необходимости в освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины импортной свинины, поскольку реализация этого проекта может привести к сокращению большого числа отечественных предприятий. «Если наш сельхозпроизводитель в полном объеме насыщает внутренний рынок свининой, то зачем нам снимать таможенные пошлины с импортной свинины? Мне тоже это непонятно. И объяснение, что там другая структура ценообразования – это выглядит странновато и непонятно», – констатировала спикер Совета Федерации, обратившись к замглавы Минсельхоза Ивану Лебедеву.

«Вы то ли неточно выразились, то ли – нет позиции. Если бы это Минторг так говорил, я бы могла понять… Но когда замминистра сельского хозяйства, основной задачей которого является защита отечественного производителя… говорит – правильно, так и дальше будем действовать. Ответ не принимается», – подчеркнула спикер Совета Федерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основным докладчиком на правительственном часе в Совете Федерации был глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский, который, по мнению ряда сенаторов, не раскрыл, как все-таки планируется добиться стабилизации цен. В связи с этим Матвиенко обратила внимание, что не только это ведомство отвечает за устойчивость социально значимых товарных рынков. «Может, в этом и есть еще одна проблема. Вот спросить так в конечном итоге не за кого?! Пуговицы правильно пришиты, рукава – правильно, пиджачок сидит плохо…. ФАС отвечает за свою компетенцию, Минпромторг – за свою компетенцию, Минсельхоз – за свою, а крайнего – нет. Конечно, здесь должна быть согласованная политика на уровне правительства», – констатировала она.

«И правительство, и Федеральное собрание отвечает за то, чтобы цены на социально значимые продукты питания, на жизненно важные лекарства, – они все-таки были под контролем и созданы условия для их стабилизации. Доходы населения падают, мы это хорошо знаем. Пандемия нанесла большой урон, и здесь нужна согласованная политика и действенные меры. И вам хочу сказать, Максим Алексеевич (Шаскольский), что вы также должны понимать эту ответственность и действовать на результат в рамках ваших возможностей – все-таки это очень важная служба. Вас боятся, у вас есть рычаги, у вас есть меры», – подчеркнула спикер Совета Федерации.

Кроме того, Матвиенко отдельно обратила внимание на «роль посредников этих всех цепочек – вырезать надо просто, чтобы за счет этого также шло снижение цен». Спикер верхней палаты парламента считает, что используются не все возможности по стабилизации цен.

«Много еще возможностей регулировать цены в цивилизованном понимании этого слова, сдерживать их и не допустить дальнейшего снижения уровня жизни наших граждан. Это ваша ответственность, и всех тех, кто сидят на балконе (представители правительства). Общими словами отделаться не получится. Спрос будет. И президент жестко эти задачи ставит», – заключила Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

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