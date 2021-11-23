«Хотелось бы услышать министра финансов»: в Госдуме нашли деньги на отмену пенсионной реформы

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента депутаты вновь задали министру финансов РФ Антону Силуанову неудобные вопросы, связанные с необходимостью государства выполнять взятые на себя социальные обязательства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг при обсуждении поправок в проект федерального бюджета обратил внимание, что сейчас есть реальная возможность отменить пенсионную реформу.

Парламентарий предложил профинансировать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) возвращение к прежнему возрасту выхода россиян на пенсию – у женщин 55 лет, у мужчин – 60. Как считает Гартунг, в ФНБ также есть средства на полноценную индексацию пенсий работающим пенсионерам и доплаты недоиндексированной пенсии неработающим.

«Мы предлагаем 500 млрд снять с обслуживания внутреннего долга, но не за счет того, чтобы не платить по нему, а за счет того, чтобы направить весь профицит бюджета на финансирование этой поправки плюс – начать возвращать долги по внутреннему долгу из ФНБ… Кстати, он (ФНБ) создавался для того, чтобы финансировать пенсионную систему… Предлагаем направить деньги здесь и сейчас», – пояснил депутат.

После отклонения такой поправки большинством депутатов «Единой России» Гартунг обратился к присутствующему на заседании Госдумы главе Минфина РФ. «Было бы неплохо услышать министра финансов Антона Германовича Силуанова по обозначенным проблемам. Почему мы не можем весь профицит направить на выполнение обязательств государства перед гражданами? Это профицит, только заложенный в этом проекте бюджета, а ведь у нас еще профицит, который по этому году прогнозируется. Вот сейчас отчеты дают – уже 2 трлн рублей, и скорее всего, еще больше будет. Уже с учетом прогнозируемого профицита на следующий год – это уже больше 3 трлн рублей, 3,5 даже. Мне кажется, когда у нас 20 млн бедных, когда мы замораживаем обязательства государства перед гражданами по военным пенсионерам, например, по ускоренной индексации пенсий, по работающим пенсионерам, которым, напоминаю, вообще не индексируется пенсия и ни на 6(%), и ни на 4(%) как в бюджете… Поэтому хотелось бы услышать министра финансов тоже», – отметил он.

Депутат также обратил внимание, что государство задолжало россиянам серьезные средства по пенсионным выплатам. «В 16-и году проиндексировали пенсию не на 12,9%, а только на 4%. И 8,9% – все пенсионеры недополучают, причем и неработающие, и работающие. Поэтому мы предлагаем этот вопрос как-то решить. А что касается того, что нужно будет внести поправки в соответствующий закон. Так пожалуйста. И зачем их замораживать, и сейчас мы примем решение о том, что выделили деньги», – пояснил Гартунг.

«Напоминаю, мы замораживали действия обязательств государства только по одной причине, потому что отсутствуют деньги. Если деньги есть, то никаких оснований замораживать обязательства государства по ускоренной индексации пенсий военный, по индексации пенсий работающим пенсионерам нет. Поэтому предлагаем принять это решение в этом зале. Мы можем и в первое чтение вернуться – никаких проблем, министр финансов здесь, позицию правительства может озвучить», – заключил депутат, однако не получил ответа.

На данный момент Госдума порядка трех часов обсуждает проект бюджета на 2022-й и последующие 2023-2024 годы. Все предложенные оппозиционными депутатами поправки отклоняются.

Как сообщалось ранее, фракция «Справедливая Россия – За правду» начала сбор подписей под обращением в Конституционный суд с просьбой оценить действия правительства РФ, отказавшегося индексировать пенсии работающих пенсионеров. Как считают парламентарии, такое решение кабинета министров противоречит Основному закону страны.

Москва, Мария Соколова

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