«Шаги к пропасти»: Россию целенаправленно ведут к гибели

Российское государство окажется на грани гибели после одобрения парламентом трехлетнего плана правительства РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный сегодня на брифинге, комментируя федеральный бюджет на 2022-2024 годы, а также бюджеты трех внебюджетных фондов, которые сегодня планируется принять в окончательном чтении. Политик заявил, что с такими документами невозможно выполнить прямые указания президента РФ Владимира Путина о борьбе с бедностью и опережающем росте ни в одной сфере.

«Тот бюджет, который сверстан на 2022-24 годы, не обеспечит ни целей экономического развития, тем более опережающего, о котором неоднократно говорил президент, и то, что стоит в национальных целях, ни восстановление социальной справедливости. Рост экономики в этом году, напомню, будет порядка 4-4,5%, только учитывая эффект низкой базы прошлого года и падения экономики. Фактически это будет плюс 1,5%, в лучшем случае, к уровню 2019 года. Ну и, соответственно, в дальнейшем экономический рост в 2-3%, который не способен вывести страну на передовые позиции, не способен что-либо кардинально изменить», – констатировал Куринный.

Парламентарий обратил внимание, что накануне при рассмотрении документов во втором чтении для защиты предлагаемых параметров приводились «весьма лукавые цифры». В качестве примера депутат привел систему здравоохранения, где в реальных ценах финансирование в следующем году будет минус 5% по сравнению с нынешним уровнем.

«Весь рост, который нам сегодня показывают, рисуют в системе здравоохранения, связан исключительно с тем, что необходимо затыкать дыры, которые образовались вследствие ковида и предыдущей оптимизации системы здравоохранения РФ, которое нынешнее правительство проводило и которое нынешние руководители, в том числе оперативного штаба, со своей стороны реализовали, а теперь с этим героически борются. То же самое касается образования – никакого прорывного роста нет в системе образования и его финансирования. Никакого прорывного роста нет в системе финансирования науки. А без этого, естественно, формирование современного государства, высокотехнологичного государства совершенно невозможно. В этих условиях невозможен рост экономики, невозможен рост человеческого потенциала», – подчеркнул он.

При этом Куринный отметил, что Пенсионный фонд РФ сегодня «не способен обеспечить опережающий инфляцию рост пенсий». «Та индексация, что предусмотрена для страховых пенсий, это 5,9% максимум, даже не покрывает уровня инфляции этого года, который ЦБ прогнозирует официально на уровне 7,9%. То есть, наших пенсионеров предлагается еще и ограбить… То же самое будет по отношению к средней зарплате в РФ, несмотря на ратификацию конвенции МОТ о необходимости замещения 40%, в данном случае, чтобы пенсия составляла не менее 40% от среднего заработка. В 15-м году коэффициент замещения был 35%. По итогам ближайшей трехлетки он снизится до 30%. То есть, нам предлагается проголосовать за документ, который будет приводить к обнищанию наших пенсионеров», – заявил депутат.

«Если говорить о фонде обязательного медстрахования, несмотря на то, что там концентрируется более 50% всех госрасходов на здравоохранение, – той суммы, которая там заложена, крайне недостаточно – ни на выплату зарплаты… нет средств на бесплатное лекарственное обеспечение наших граждан – это тоже очень важный пласт, нет увеличения тарифов на оказание медпомощи, и там нет средств на реальную модернизацию первичного звена и наполнения его специалистами. Естественно, в этой связи, несмотря на усилия работников этого фонда, несмотря на громкие разговоры, ту функцию, которую перед ним ставит государство в части увеличения продолжительности жизни, снижение смертности и заболеваемости сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, смертности в трудоспособном возрасте. Ни одна из этих важнейших государственных демографических задач при нынешнем финансировании и нынешнем подходе выполнена не будет», – подытожил он.

«В этой связи мы не можем поддержать ни федеральный бюджет, ни бюджеты этих трех внебюджетных фондов. Они не способны вывести нашу страну в прорыв, они не способны даже реализовать те цели, которые сегодня перед страной стоят. И очень остро фактически стоят фактически цели национальной безопасности, цели выживания на таком пространстве общеполитическом нашей страны, потому что слабая экономика, неразвивающаяся экономика, которая тянет за собой слабую социальную сферу, неэффективное управление, это по большому счету медленные шаги к пропасти и к гибели, в данном случае, страны», – заключил Куринный.

Проект бюджета на 2022-2024 годы был принят накануне во втором чтении. Его обсуждение продолжалось 4,5 часа. Все предложения думской оппозиции были отклонены.

Согласно проекту бюджета, доходы на 2022 год запланированы на уровне 25,02 трлн рублей, на 2023-й – 25,54 трлн, на 2024-й – 25,83 трлн. Первые два года бюджет будет профицитным: в 2022 году – 1,33 трлн рублей (1% ВВП), в 2023-м – 0,3 трлн (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей или 0,3% ВВП.

Москва, Мария Соколова

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