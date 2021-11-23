Госдума одобрила бюджет-2022 во втором чтении: все поправки оппозиции были отклонены

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», обсуждение документа продолжалось четыре с половиной часа. В итоговые таблицы было включено 753 поправки. Депутаты из думской оппозиции высказали 164 предложения, в том числе, об отмене пенсионной реформы и увеличении финансирования сферы здравоохранения, но все были отклонены.

Во время обсуждения парламентарии обратили внимание на некорректность защищавшего планы правительства РФ главы комитета Госдумы по бюджету и финансам Андрея Макарова. При этом думская оппозиция подчеркивала, что система обсуждения как таковая не работает.

В частности, внефракционный депутат Оксана Дмитриева раскритиковала манипуляции Макарова при аргументации отказа по предлагаемым ею поправкам. «Андрей Михайлович, мне просто неудобно вам говорить о том, как вы увеличили в четыре раза объем предложенных мной поправок. Поправка подается к разделу, подразделу, к целевой статье и к программе. Это одна и та же поправка. Вы взяли это и умножили на пять. Ну так, в общем-то, манипулировать информацией не надо», – пояснила Дмитриева.

Депутат от КПРФ Нина Останина со своей стороны отметила однобокость подхода при принятии поправок по партийной принадлежности, с чем и обратилась к присутствующему на заседании главе Минфина РФ Антону Силуанову. «Антон Германович, 6 ноября вы, встречаясь с депутатами «Единой России», произнесли следующее – и это процитировали все российские телеканалы – вы сказали, что федеральный бюджет позволяет найти все ресурсы в рамках второго чтения проекта федерального бюджета и согласились увеличить вдвое финансирование жилья детям-инвалидам. Могу я рассчитывать, что предложения и нашей фракции будут восприняты примерно так же, как и социальные предложения фракции «Единая Россия», поскольку они носят гуманный характер, а милосердие не носит окраски политической?» – обратилась парламентарий к Силуанову, который в ответ кивнул головой.

Тем не менее, все предложения Останиной были отклонены, причем, как отметила она, в не совсем корректной форме. В частности, депутат предложила увеличить финансирование дополнительного образования, на которое правительство выделяет 22 млрд рублей. «Мы посчитали всех детей в возрасте от 5 до 18 лет, а их 20 млн – на ребенка получается 1 тысяча 100 рублей в год, 91 рубль на одного ребенка в месяц. Ну разве можно, разве столько стоит кружковая работа в учреждениях допобразования?» – обратилась Останина к докладчику.

В своем ответе Макаров пренебрежительно отозвался о вопросе. «Предлагаю депутатам задуматься над следующим. Из ФНБ (Фонд национального благосостояния) предлагается выделить, как только сейчас было сказано на кружковую работу, работу в кружках 600 млрд рублей, сейчас выделяется всего 22. Комитет не смог поддержать это предложение, поскольку ничего, кроме – стоит ли кружковая работа 600 млрд, кроме этого, мы тоже ничего не услышали», – пояснил он.

Останина обратила внимание, что дети – не вещи, и деньги на это направление – это вклад, в том числе, в их безопасность. «Во-первых, Андрей Михайлович, не на что, а на кто. Дети – все-таки живые. Мы выделяем на детей, на кого. И второе. Вот завтра проводим слушания по безопасности… Чего мы тогда удивляемся, что эти стрелялки, пужалки в школах? Куда они идут после школы? А мы говорим, что 500 млрд – это много на детей. Ну нельзя – нет такого мерила, нельзя деньгами измерить то, что мы вкладываем инвестиции в наших детей. Поэтому, Андрей Михайлович, воздержитесь тогда от аргументов. Говорите просто, что вы рубите эти поправки, иначе просто неудобно слушать вашу аргументацию», – подчеркнула Останина.

В ходе заседания депутат от КПРФ Евгений Бессонов со своей стороны подчеркнул, что все предлагаемые оппозицией поправки отклоняются. «К сожалению, до моего выступления все поправки отклонялись, а вопросы – кричащие. Это говорит о том, что система, сложенная сейчас, она не работает», – констатировал он, позднее отметив, что никто ничего менять не собирается, «но хотя бы вашей этой системой уделите внимание людям, которые вам дали возможность распределять денежные средства».

Проект бюджета на 2022-2024 годы большинством голосов был принят. В поддержку планов правительства проголосовали не только депутаты от «Единой России», но и от ЛДПР и партии «Новые люди». Категорически против были только «эсеры» и коммунисты, которые назвали проект бюджета – стагнацией бедности и нищеты в России. По их оценке, в документе заложен срыв послания президента РФ Владимира Путина.

Планируется, что третье чтение документа состоится завтра, 24 ноября.

Согласно проекту бюджета, доходы на 2022 год запланированы на уровне 25,02 трлн рублей, на 2023-й – 25,54 трлн, на 2024-й – 25,83 трлн. Первые два года бюджет будет профицитным: в 2022 году – 1,33 трлн рублей (1% ВВП), в 2023-м – 0,3 трлн (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей или 0,3% ВВП.

Москва, Мария Соколова

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