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Пятница, 26 ноября 2021, 19:31 мск

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Прогноз: в России вновь вырастут цены на жилье

Рост курса рубля по отношению к доллару может спровоцировать новый всплеск цен на жилую недвижимость. По мнению экспертов, на повышение стоимости квадратного метра наверняка повлияет дальнейшее повышение ключевой ставки Банком России.

«Вероятная причина повышения интереса покупателей в конце года может быть вызвана не столько снижением курса национальной валюты, обесценивающий накопления, сколько дорожающей ипотекой и курсом на дальнейшее повышение ключевой ставки», – считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка, слова которой цитирует «Прайм».

Руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев прогнозирует рост цен на недвижимость до 12%. «Любая нестабильная ситуация в экономике страны повышает интерес к недвижимости, поскольку она ассоциируется у большинства россиян с наиболее надежным вариантом сохранения сбережений. Поэтому в краткосрочной перспективе мы ожидаем всплеск спроса на уровне 10-12%», – пояснил он.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что значительные всплески цен на жилье фиксируются, когда курс иностранной валюты повышается более чем на 15% относительно уровня, который является для человека привычным, как это было в 2014 году.

В настоящее время курс доллара преодолел ключевой уровень в 75 рублей и обновил максимум с марта, поднявшись выше 75,92 рублей.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»

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