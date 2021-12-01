«Я, признаться, несколько опешил»: глава минфина РФ противоречит сам себе

Заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о неоднократном «снижении налогов» в России вызвало острую критику со стороны лидера партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова. Политик признался, что, услышав такое выступление главы минфина, несколько опешил, и обратил внимание на явное противоречие в словах и действиях представителя правительства.

Лидер «эсеров» выразил принципиальное несогласие с позицией Минфина по вопросу снижения налога на добавленную стоимость в связи с заявлением министра Силуанова на форуме «Россия зовет!», когда чиновник сказал, что временная мера в виде снижения НДС не приведет к снижению цен.

«Когда Антон Германович Силуанов произнес фразу «Мы сколько раз снижали налоги…», я признаться, несколько опешил. Очевидно, министр оговорился, хотел сказать, что они много раз повышали налоги, равно как и акцизы, тарифы и сборы. С НДС дело обстояло именно таким образом. Радует, что министр финансов хотя бы согласен, что снижение налогов «хорошо для экономики». Но тогда он противоречит сам себе. Потому что если экономике плохо, если растут издержки, тогда и цены растут. И наоборот!» – подчеркнул Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Лидер «эсеров» обратил внимание, что в июле этого года его фракция подготовила поправки в Налоговый Кодекс РФ, которые предусматривают сокращение ставки НДС на социально значимые товары и продукты питания с 10 до 5 %.

«Суть нашего законопроекта предельно проста: мы предлагаем создать реальные условия для снижения цен на широкий перечень самых разных товаров, включая продовольствие, лекарства, товары для детей. Но позиция Минфина резко отрицательная и Силуанов ее еще раз обозначил. К сожалению, очевидное поражение правительства в борьбе с инфляцией не ведет к пересмотру налоговой политики. За все издержки снова платит население», – заключил политик.

Москва, Светлана Антонова

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