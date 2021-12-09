Без президента и партийных выборов: Госдума одобрила во втором чтении законопроект о региональной власти

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении законопроект о реформировании региональной власти. Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство поправок к документу, которые подготовила думская оппозиция и представители органов власти субъектов РФ, были отклонены.

Еще перед началом пленарного заседания нижней палаты парламента глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников четко определил позицию партии власти по одному из самых резонансных пунктов законопроекта, который отменяет наменование руководителей регионов словом «президент». Крашенинников подчеркнул, что в России есть только один президент. Таким образом Татарстан, протестовавший против такого нововведения, должен будет переименовать должность главы республики.

Думскую оппозицию также насторожила поправка партии власти, которая, как заявил депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов, появилась сегодня ночью. Речь идет о фактическом «обнулении» партийной составляющей на региональных выборах. «То есть, все депутаты могут быть в регионах вот такими не партийными, во всяком случае партии не смогут выдвигать свои списки и таким образом проводить депутатов. Будет всем предложено пройти какой-то фильтр, набрать подписи. Мы прекрасно знаем, как это непросто, и как потом бюрократическими всякими уловками подписи превращаются в недействительные. Так что такую власть в субъектах, регионах наша партия поддерживать не может, не будет», – подчеркнул он.

В поддержку такой позиции выступили во фракции «Новые люди». В частности, депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила также о необходимости вернуть прямые выборы мэров городом и глав районов. «Наша партия настаивает на том, что прямые выборы мэров городов и глав районов должны быть возвращены <...> Мы считаем, что не менее 25% депутатов региональных собраний должны избираться по партийным спискам», – сказала парламентарий.

Ряд депутатов также выступали за закреплении нормы, что губернатор не должен занимать должность более двух сроков, а отзыв главы региона может быть инициирован не только президентом РФ, но и, как настаивали во фракции КПРФ, населением. Тем не менее, эти поправки были отклонены большинством при голосовании.

В числе одобренных поправок – наделение главы региона полномочиями вынести предупреждение, сделать выговор или досрочно прекратить полномочия глав муниципальных образований по аналогии с полномочиями президента РФ в отношении высших должностных лиц субъектов РФ. Представили думской оппозиции назвали такой пункт фактической ликвидацией муниципального уровня власти.

По итогам долгих обсуждений большинством голосов Госдума одобрила законопроект о так называемой «о публичной власти». За проголосовали 332 депутата – 302 из которых «единороссы», пятеро «эсеров», четверо из «Новых людей» и 21 – из ЛДПР.

Источник: официальный сайт Госдумы

При этом оказалось, что в числе голосовавших «против» было пять парламентариев от «Единой России». Как следует из данных, опубликованных на официальном сайте Госдумы, это Рустам Калимуллин, Татьяна Ларионова, Марат Нуриев, Айрат Фаррахов и Азат Ягафаров. Все представляют в Госдуме республику Татарстан, политическая элита которой выступает категорически против отмены названия «президент» для должности руководителя региона.

Против, кроме пяти «единороссов» из Татарстана, также были 56 парламентариев от КПРФ, 18 «эсеров», семеро депутатов из «Новых людей» и один внефракционный. Всего – 87 голосов.

Москва, Анастасия Смирнова, Мария Соколова

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