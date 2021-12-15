Двойной удар по экономике: в Госдуме жестко раскритиковали планы Банка России повысить ключевую ставку

В Госдуме вновь обрушились с критикой на Банк России после заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной о намерении поднять ключевую ставку еще до 1 процентного пункта. Как заявил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, таким образом Центробанк нанесет двойной удар по отечественной экономике.

Как считает политик, главные причины высокой инфляции в России внешние, а не внутренние, а попытки Банка России по борьбе с ней только ухудшают экономическую ситуацию, поэтому политику регулятора нужно срочно менять.

«ФРС США и Европейский центральный банк перешли в режим «бешеного принтера» и печатают триллионы долларов и евро. Это главная причина инфляции на мировых рынках и в России, потому что мы эту инфляцию импортируем. Меня в этой связи беспокоит поведение нашего ЦБ, который, видимо, считает причиной инфляции избыток денег в экономике, хотя на самом деле их не хватает ни бизнесу, ни населению. Тем не менее, регулятор задирает ставку, чем наносит нашей экономике двойной удар», – констатировал Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

«Я даже не могу сказать, от чего наша экономика страдает больше: от самой инфляции или от попыток ЦБ с ней бороться. Призываю руководство ЦБ свернуть политику повышения ключевой ставки», – отметил лидер «эсеров».

Москва, Светлана Антонова

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