Счетная палата: Банк России «настроен» на конфликт интересов

Центральный банк РФ не учел конфликт интересов при разработке проекта Стратегии развития финансового рынка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Мы видим в последние годы снижение количества участников финансового рынка по всем сегментам. Новых участников фактически не появляется за исключением микро-финансовых институтов, и то – незначительно. С чем это может быть связано? Или высокие входные барьеры, или невысокая инвестиционная привлекательность рынка, или действующие конвенты не пускают потенциальных конкурентов. В любом случае не происходит обновление рынка. И хотелось бы знать позицию регулятора. Является ли это для них риском, и если да, то каким образом можно привлекать новых участников на данный рынок?» – отметил аудитор.

Представитель Счетной палаты также обратил внимание, что в документе недостаточно сказано о привлечении долевого капитала. «Долговой рынок имеет свои особенности, мы видим его риски, но за три года у нас было 20 с небольшим IPO, SPO (первичное и вторичное размещение ценных бумаг), в 19-м году вообще ни одного. Это крайне позорные низкие значения. Хотелось бы знать чуть больше, чем одно предложение, написанное про рынок акций», – пояснил он.

При этом, говоря о конкурентности, Саватютин подчеркнул, что в этой сфере возможен конфликт интересов. «ЦБ устанавливает правила игры на этом рынке, контролирует исполнение этих правил, является очень крупным собственником не только на банковском рынке, но и в ряде других сегментов, и игроком на этом рынке. Хорошо бы развить принцип конкурентной нейтральности, и больше писать о том, как Банк России как регулятор и собственник планирует управлять конфликтом интересов в своей большой экосистеме Центрального банка, в которой есть игроки, которые участвуют на конкурентном рынке?» – пояснил аудитор Счетной палаты.

По его мнению, в документе нет, как минимум, двух приложений – оценки регулирующего воздействия и финансово-экономического обоснования. «Десятки очень важных и дорогостоящих новаций – за счет чего? За счет участников рынка? Они передадут это на клиентов, на потребителей? Или за счет Центробанка, или бюджетные ресурсы?», – задал вопросы аудитор.

«Пять индикаторов, Банк России по сравнению с предыдущими документами сильно подстраховался. Он сократил количество KPI, убрал количественные значения, даже коридоры, установил только тренды. Но что из пяти KPI мы видим, один только верифицируемый – активы ВВП, остальные два – это анкеты, которые делает ЦБ по методике ЦБ» – заключил Саватюгин.

Москва, Мария Соколова

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