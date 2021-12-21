«Противоречит закону…» Госдума отказалась проверять целесообразность обязательных для детей прививок от Covid-19

Нижняя палата российского парламента отказалась направлять запрос в Минздрав РФ о целесообразности включения в календарь прививок вакцинации от Covid-19 среди подростков. Как отметила представлявшая инициативу ряда парламентариев депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина, этот приказ противоречит закону об охране здоровья.

Вопрос о запросе подняла в начале заседания депутат от КПРФ Мария Прусакова, чтобы «проверить целесообразность и обоснованность» решения Минздрава РФ о обязательности детских прививок. Его рассмотрение было сегодня последним в повестке Госдумы. Представляя необходимость обращения в министерство, Останина обратила внимание, что до сих пор никто и не ответил на вопрос, сохраняет ли данная прививка здоровье ребенка или нет.

«Есть три основания, как минимум, юридическое, политическое и социальное, по которым мы не можем согласиться, и просим вас поддержать наше протокольное поручение комитету по охране здоровья. Первое юридическое. Этот приказ противоречит, как минимум, двум статьям базового закона об охране здоровья граждан. Это статья 7 и 54. Статья 7, где речь идет о том, что дети, независимо от семейного и социального благополучия подлежат особой охране. Вот вакцинация обязательная – это охрана здоровья или вред здоровью? Мы просили ответить на этот вопрос [Татьяну] Голикову (вице-премьер РФ). К сожалению, ответа мы не получили. Уклончиво было сказано следующее – детей трогать пока не будем», – пояснила Останина, после чего ее микрофон был отключен.

Мнение комитета Госдумы по охране здоровья представил депутат от «Единой России» Бадма Башанкаев. «Комитет разбирал этот вопрос и если внимательно посмотреть на документацию, то 24 пункт (приказа) и там указано везде – это делается лишь с добровольного согласия родителей. Поэтому комитет не поддерживает и просим внимательно читать документ», -пояснил он.

В итоге большинством голосов в количестве 211 депутатов проект постановления был отклонен. За направление запроса в Минздрав проголосовало 56 народных избранников.

Ранее в Госдуме заявляли, что власти при продвижении вакцинации от коронавируса увлеклись коммерческой частью, генерируя только рост числа вопросов, ответы на которые никто не дает. Как заявляла председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, Минздрав РФ может манипулировать с данными статистики о детской заболеваемости Covid-19, чтобы начать прививочную кампанию. Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обращал внимание на экстренный характер испытаний препаратов, и подчеркнул, что такая спешка может обернуться самыми негативными последствиями.

Академик РАН Виталий Зверев обращал внимание на круглом столе в Госдуме, что кампания по вакцинации от коронавируса детей вызывает неоднозначную реакцию даже среди медиков. По мнению ученого, перед тем как говорить о детской вакцинации от коронавируса, нужно проанализировать результаты прививочной кампании среди взрослого населения. «Понимаете, это не лекарство! Когда мы даем лекарство, мы можем рисковать, мы спасаем жизнь, потому что если мы не дадим, то человек умрет, и мы тогда рискуем. Но вакцинировать мы будем здоровых наших детишек, и поэтому мы должны быть абсолютно уверены, что не нанесем никакого вреда. Смотрите – в Калининградской области 80% детей имунны к Covid -19, в Московском регионе – это порядка 70%. Как мы будем определять тех, которых надо вакцинировать и не надо? Потому что мы до сих пор не знаем, что будет, если на уровне высоких антител ребенку ввести вакцинный препарат, любой. А вакцина «Спутник», которым мы собираемся вакцинировать, она помимо гена коронавируса несет цельный аденовирус. И не надо забывать, прививая от коронавируса, мы всех прививаем от 26-го и 5-го аденовируса… То есть, надо подождать еще, чем закончится вакцинация взрослых», – отмечал академик.

«Поверьте, я и дедушка уже, и прадедушка, у меня девять внуков, двое детей – они все привиты от того, что нужно. Но я, когда агитирую за прививки, я точно знаю, что никакого вреда не будет. Сейчас мы в этом не уверены. А когда не уверены, все-таки первая заповедь врача – не навреди», – пояснял Зверев.

Москва, Мария Соколова

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