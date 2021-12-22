«Большинство спасибо не скажут»: Миронов оценил работу Госдумы в осеннюю сессию

Осенняя сессия Госдумы показала, что парламентское большинство не прислушивается к мнению избирателей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, самым ярким проявлением этой тенденции стал законопроект, предполагающий введение обязательных для россиян QR-кодов под предлогом борьбы с распространением коронавируса.

«К сожалению, большинство граждан нашей страны спасибо Госдуме не скажут, потому что и принятие закона, который сейчас политкорректно называют о медицинских сертификатах, а на самом деле о QR-кодах. Это очень неправильное решение, потому что большинство граждан нашей страны, в том числе все практически вакцинированные считают, что этот закон не нужен. Он вреден – он не про здоровье, а он про разделение на правильных и неправильных – а это неправильно… Может быть, до второго чтения так и не дойдет дело, потому что здравый смысл возобладает, и все-таки ситуация с пандемией будет улучшаться в нашей стране. Это надежны, которые ожидаемы накануне нового года», – сказал Миронов.

Комментируя итоги осенней сессии Госдумы, парламентарий обратил внимание, что «эсеры» внесли в парламент 27 законопроектов. «Наша фракция уверенно на втором месте. Мы внесли 27 законопроектов. Для справки. «Единая Россия» внесла 30 законопроектов, ЛДПР – 12, КПРФ – 10 и «Новые люди» – 4. Но среди инициатив, которые вносила наша фракция, они все социально-направленные – и о введении справедливого базового дохода для семей с детьми, инициативы по изменению пресловутой пенсионной реформы – пока они не находят поддержки у большинства Госдумы. Но мы, памятуя о том, что вода камень точит, будем вновь и вновь вносить эти инициативы, пока они не станут законами», – подчеркнул он.

«Завершая осеннюю сессию я хочу сказать, что Госдума все-таки больше должна слышать и слушать своих избирателей и ориентироваться на их позицию, а не на позицию правительства, либо уж тем более фракции большинства в лице «Единой России». Но это опять же такие пожелания накануне наступающего нового года», – отметил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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