«Считаем крайне опасным»: России угрожает смута в условиях санитарной диктатуры

Санитарная диктатура в России грозит привести к большой смуте. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на брифинге перед последним пленарным заседанием в осенней сессии. По его мнению, парламент снова перестал быть местом для дискуссий, что ярко проявилось при обсуждении законопроекта о введении обязательных для россиян QR-кодов под предлогом борьбы с коронавирусом.

«В нашей стране, специально смотрел по истории, за последнюю тысячу лет каждые 100 лет происходит обязательно смута. Причиной этих смут является произвол в разной степени, на разных этапах, но смысл один – попытка побороться за справедливость, которая потом приводит к некоторому откату реакции», – пояснил Коломейцев.

Парламентарий также обратил внимание, что ситуация с QR-кодами привела к тому, что Госдума перестала быть местом, где все темы можно обсудить, невзирая на точку зрения. «Мы считаем крайне опасным игрушки с санитарной диктатурой. Потому что, если мы собираем в этом зале – пригласили всех, кто имеет какое-то отношение к вирусам и вакцинам, – и наша задача была не в том, чтобы какие-то свои решения проводить, а в том, чтобы дать разным точкам зрения возможность высказаться, и выбрать, у кого сильнее аргументы. Но что произошло? Ровно за 10 минут до начала круглого стола восемь представителей ГБУ, замминистры, Роспотребнадзор вдруг заболели. Мы ведь понимаем, что это «медвежья» болезнь или «телефонная», позвонили и сказали – не ходить. Мы считаем, что это в принципе недопустимо, и это возвращает парламент в то время, когда он становится не местом для дискуссий», – подчеркнул депутат.

«Мы считаем недопустимым и вопрос, когда вы принудили людей вакцинироваться, получить QR-коды – у них все это есть, а сторожа на входе могут не пустить руководителя фракции, депутатов. Ну вы тогда зачем их вводите? Вчера было наглядное представление бессмысленности QR-кодов, потому что пришли депутаты с QR-кодами, а им – валите, вы ПЦР не сдали. Что-то происходит не так. А ситуация, когда у нас некоторые пиар-вакцинеры предлагают и детей вакцинировать… вот академик Зверев в этом зале сказал, что до 10 лет детей вообще желательно не вакцинировать (от коронавируса), потому что у них еще идет формирование естественного иммунитета, и их иммунитет порядком выше, чем у взрослого. А у нас – ура-ура, давайте выполнять рекомендации ВТО, как и других международных организаций… Если власть думает о стране и будущем, то надо вернуться в поле диалога», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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