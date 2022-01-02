Путин и Эрдоган договорились

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились об активизации взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

«Обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства между Россией и Турцией», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отмечает пресс-служба Кремля, в ходе переговоров «были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования».

«Условлено о продолжении личных контактов», – пояснили в Кремле.

Москва, Светлана Антонова

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