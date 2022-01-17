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Понедельник, 17 января 2022, 17:53 мск

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Единогласно: Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о введении обязательных QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», – отметил он в своем телеграм-канале.

Напомним, правительство России 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об обязательном использовании QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в общественных местах, а также на авиа- и железнодорожном транспорте под предлогом борьбы с Covid-19. Позже инициатива о введении QR-кодов на транспорте также была снята с рассмотрения.

Надо отметить, что в ноябре-декабре во многих городах России прошли митинги против введения QR-кодов. Глава фракции «Справедливая Россия – за правду» в Госдуме Сергей Миронов пояснял, что документ, скорее всего, будет отложен на неопределенный срок из-за «неготовности населения воспринимать этот закон». По его словам, теперь логично будет отменить QR-коды в регионах, где эта система уже действует, несмотря на отсуствие федерального закона.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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