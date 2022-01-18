«Не администрировать повестку, а формировать ее»: Володин определил приоритеты Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии весенней сессии заявил о необходимости повысить результативность работы нижней палаты парламента, обратив внимание, что осенью депутаты не полностью выполнили поручения президента Владимира Путина, а некоторые комитеты Госдумы показали свою неэффективность.

Володин обратил внимание, что более 70% работы идет в 10-ти самых загруженных комитетах Госдумы, и только около 30% законопроектов распределены между 22 комитетами. «Каждый комитет не только заинтересован повышать качество законотворчества, но и обязан искать решения, вместе с правительством, Советом Федерации, регионами вырабатывать предложения, формулировать их и вносить для рассмотрения депутатского корпуса», – подчеркнул Володин, поручив первому вице-спикеру Ивану Мельникову изучить вопрос и «выработать предложения по введению оценки работы комитетов на конечный результат» – «не администрировать повестку, а формировать ее».

«У нас загрузка комитетов очень неравномерная. А так как комитетов стало больше, правильно было бы подумать о введении ключевых показателей эффективности работы комитетов, по ним оценивать итог работы», – пояснил спикер Госдумы.

Говоря о законодательном обеспечении реализации послания главы государства, Володин отметил, что из 51 пункта выполнен 41, то есть порядка 80%. «Работа продолжается. В первом чтении приняты шесть законопроектов. Сейчас идет процесс согласования поправок. Еще четыре законопроекта – в стадии разработки. Ждем предложений от правительства. В этой связи просьба профильным комитетам организовать работу и как можно быстрее выйти на принятие решений», – поручил он.

«Сессия у нас с вами будет насыщенной. На рассмотрении в Государственной Думе находится 1136 законопроектов. Из них 295 приняты уже в первом чтении, три – во втором, на стадии подготовки – 838 законопроектов. Наш приоритет – принятие законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны, реализация послания президента Федеральному Собранию», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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