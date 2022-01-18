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Вторник, 18 января 2022, 18:30 мск

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Госдума расширила права одиноких отцов на материнский капитал

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении поправки в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которым расширяется право одиноких отцов на материнский капитал.

Документ предусмотрено распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти их матери, которая не являлась гражданкой России, пояснили в пресс-службе Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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