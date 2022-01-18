«Последний и решительный бой»: Жириновский предложил кардинально решить вопрос с Западом

Предстоящей весной Россия может использовать шанс стать единственной сверхдержавой на европейском континенте. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня на пленарном заседании Госдумы. По его оценке, только разобравшись с внешними проблемами, можно решить внутренние, в том числе, с индексацией пенсий на реальную инфляцию.

«Если снова начинать какие-то реформы, принимать какие-то меры, какие-то законы, мы ничего не добьемся абсолютно. Вот сейчас индексация пенсий – 8%. Реальная – 20% в магазинах, где продукты продаются. Даже на 20% проиндексируем пенсию – это будет компенсация потери. Все останется на прежнем уровне. Поэтому все, что предлагаете вы (левые фракции) – это мертвому припарки. Сейчас у нас исторический момент, когда мы должны выиграть у Запада. И окончательно выиграть. Если мы будем добиваться, что Украина в НАТО не войдет, это ничего не даст – войдет-не войдет, а базы там будут, диверсанты будут, и киберпреступления будут. Надо кардинально решить вопрос», – заявил Жириновский.

По его мнению, предложения России по безопасности должны быть более кардинальными. «Впервые прозвучало, что, возможно, будут приняты меры, если не будут выполнены те пункты, которые были обозначены. Я бы сделал еще более радикальными пункты. Например, НАТО – не вернуться к позиции 97-го года, а потребовать роспуска полностью НАТО как военно-политического блока. Его не должно быть. Не просто отодвинуть войска от западных границ России или Белоруссии… Ну отодвинули – снова придвинут. (Нужно) полностью убрать все иностранные войска с любой европейской страны. Все иностранные армии должны находиться на национальной территории. Ядерное оружие, кроме России, все должно быть уничтожено на европейском континенте, включая французское и британское, и американское – на базах в Германии, Италии, в Турции», – пояснил лидер ЛДПР.

«Все санкции должны быть отменены – все разом, а не так по кусочку будут они отменять... У России должны быть западные границы такие же, какие были у Советского союза на 1 января 1990 года. Только так надо ставить вопрос... Естественно, они это выполнять не будут. Тогда мы должны использовать наше преимущество в военно-технической области. Без этого нам не добиться успеха. Нам не нужен просто успех – взятие Измаила, взятие Берлина, вошли в Париж. Нам нужно кардинально решить проблему, чтобы среди нескольких сверхдержав осталась одна – Россия. На троих – мир не потянет», – подчеркнул парламентарий.

Жириновский считает, что у России сейчас есть «великий шанс покончить с тем, чтобы нам мог кто-то угрожать». «Они (Запад) войны не хотят, но провоцируют ее, говоря, что якобы мы хотим. Такой злобной пропаганды даже Гитлер не вел против нас, и вообще во все времена. Самая злобная пропаганда против нас – спровоцировать, чтобы еще раз наказать», – пояснил лидер ЛДПР.

«Если этот шанс не будет упущен, то мы станем великим государством… Вот это наш последний и решительный бой – весна 22-го года. Пусть это будет в апреле, мае, но в этом году мы победим, и только тогда решим все экономические проблемы», – заключил Жириновский.

Москва, Мария Соколова

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