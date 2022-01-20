«Это равносильно разорению»: правительство РФ готовит новый кризис для малого бизнеса

Инициативы правительства РФ разоряют малый бизнес и вынуждают его работать в «серой» зоне. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, это касается законопроекта об использовании контрольно-кассовой техники при торговле на рынке.

Депутат обратил внимание, что это дорогостоящее оборудование, и «многие не могут позволить себе его покупку, обслуживание – тем более в достаточно сложный период». «Предприниматели, которые не могут позволить себе данное оборудование, вынуждены работать «всерую», и штрафы там доходят до 50% от выручки, а это равносильно разорению. Мы, конечно, не можем поддержать такой законопроект и будем предлагать внедрение онлайн-приложений», – подчеркнул он, отметив, что вопрос об онлайн-кассах поднимался еще в 2019 году, однако правительство так и не рассмотрело его.

Депутат также сообщил, что фракция «Новых людей» выступает против еще одного законопроекта, который обяжет предпринимателей отчитываться о прекращении некоторых видов деятельности. «На наш взгляд, это избыточная мера, излишняя бюрократизация. На текущий момент у регуляторов есть вся необходимая информация. Мы живем в век цифровой эпохи, и все данные могут получаться автоматически», – заключил Демин.

Москва, Мария Соколова

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